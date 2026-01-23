Donald Trump le revoca a Canadá la invitación para sumarse a la Junta de Paz

Después de que Mark Carney, primer ministro canadiense, se opuso a la implementación de aranceles a las importaciones europeas dirigidas al mercado estadounidense anunciadas por el presidente Donald Trump en represalia a la falta de respaldo a su propuesta de anexarse a Groenlandia, el republicano de 79 años le revocó a Canadá la invitación para sumarse a la Junta de Paz.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump diplomáticamente excluyó a Carney de su plan de conformar un ente con mayor peso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estimado primer ministro Carney. Por favor, considere esta carta como una notificación de que la Junta de Paz retira la invitación que le había hecho para que Canadá se uniera a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”, indica el texto.

La semana pasada, el presidente estadounidense lanzó una invitación dirigida a varios líderes mundiales incluido Vladimir Putin, mandatario ruso; Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí; Javier Milei, presidente de Argentina; y Mark Carney, primer ministro canadiense.

El objetivo consistía en que, mediante la aportación de $1000 millones de dólares para adquirir una denominada membresía, se sumaran a su proyecto de integrar una Junta de Paz, la cual bajo su liderazgo inicialmente se encargaría de prolongar el alto el fuego entre Israel y el grupo islámico Hamás, además de supervisar la reconstrucción de gran parte de la Franja de Gaza.

Donald Trump tensa todavía más su relación con Mark Carney, primer ministro canadiense. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Sin embargo, uno de los primeros en cuestionar cómo se pretendía gastar ese dinero fue Mark Carney.

“Aún no tenemos flujos de ayuda sin trabas, flujos de ayuda humanitaria a gran escala para la población de Gaza. Esa es una condición previa para avanzar en esto”, expresó.

Además, el político canadiense expresó su respaldo absoluto para que Groenlandia continuará siendo administrada por el gobierno danés.

“En cuanto a la soberanía ártica, apoyamos firmemente a Groenlandia en Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Nuestro compromiso con el Artículo 5 de la OTAN es inquebrantable, por lo que estamos trabajando con nuestros aliados, incluidos los Ocho Nórdicos y Bálticos, para reforzar la seguridad de los flancos norte y oeste de la alianza, incluyendo las inversiones sin precedentes de Canadá en radares transoceánicos, submarinos, aeronaves y presencia terrestre, es decir, presencia en el hielo”, enfatizó.

Todos estos señalamientos no fueron bien recibidos en Washington y de ahí el posicionamiento de excluir a Canadá de los planes futuros de Donald Trump.

