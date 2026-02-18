El Vaticano rechaza participar en la Junta de Paz creada por Donald Trump

Pietro Parolin, cardenal y secretario de Estado del Vaticano, dio a conocer la negativa de la Santa Sede para sumarse la denominada Junta de Paz, organización creada por el presidente Donald Trump con el objetivo inicial de reconstruir la Franja Gaza luego de que el ejército israelí se encargó de convertirla en una zona de devastación.

La estrategia del magnate neoyorquino consiste en que, mediante la aportación de $1,000 millones de dólares, las naciones interesadas en sumarse a la Junta de Paz adquirieran una membresía, cuyo primer paso sería crear y supervisar un nuevo desarrollo habitacional que potenciara a Gaza como un modelo de turismo a seguir.

No obstante, uno de los puntos controversiales era que, en todo momento Estados Unidos pretendía liderar a la naciente organización.

En este sentido, Mark Carney, primer ministro canadiense, cuestionó que la Junta de Paz pretendiera tener más peso con respecto al trabajo efectuado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Aún no tenemos flujos de ayuda sin trabas, flujos de ayuda humanitaria a gran escala para la población de Gaza. Esa es una condición previa para avanzar en esto”, expresó.

El Papa León XIV se ha opuesto al plan de Donald Trump para deportar a los inmigrantes refugiados en EE.UU. con el apoyo de ICE. (Crédito: Martin Meissner / AP)

Por ello, Trump le retiró la invitación de sumarse al proyecto y dicha acción ocasionó que Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia y Ucrania, así como otras naciones declinaran participar en el proyecto.

Ahora, es el Vaticano quien opta por también dejar pasar de largo la oportunidad al puntualizar ciertos aspectos del proyecto con los cuales no comulga.

“Para nosotros hay ciertos asuntos críticos que deben resolverse. Una preocupación es que, a nivel internacional, debería ser sobre todo [Naciones Unidas] quien gestione estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido”, indicó el cardenal Pietro Parolin a través de Vatican News, el medio de comunicación oficial de la Santa Sede.

Con este pronunciamiento, el Papa León XIV parece distanciarse todavía más de Donald Trump, pues desde el inicio de su pontificado le dejó en claro no estar de acuerdo con su política migratoria ni tampoco con el trato que le brinda a Cuba al intensificarle el bloqueo comercial que Estados Unidos lleva imponiéndole desde hace décadas sin importar el destino de los millones de personas renuentes a doblegarse al modelo capitalista.

