Sheinbaum rechaza invitación de Trump para participar en la Junta de Paz por Gaza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que rechazó la invitación de acudir a la Junta de Paz por Gaza, convocada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, debido a que en esta reunión no se reconoció a Palestina como Estado independiente.

“Ya enviamos el comunicado, en el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra pero en este caso cuando se trata particularmente de la paz en Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos Estados, de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro”, señaló.

Cuestionada sobre si ella tendría participación directa en la Junta de Paz convocada por Trump, la mandataria mexicana respondió con un contundente “no”.

“No… Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar que fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

La mandataria mexicana insistió en que México tendrá participación en esta reunión sólo como observadores y su representante será Héctor Vasconcelos, quien es el actual Embajador y Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

“Se está planteando que vayamos como observadores, entonces probablemente vaya el embajador de Naciones Unidas, nuestro embajador en Naciones Unidas (Héctor Vasconcelos) de observador, pero esta fue la respuesta que dimos”, enfatizó.

La Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

“El 19 de febrero de 2026 me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5 mil millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, señaló el mandatario estadounidense en su red social “Truth Social” tras crear la Junta de Paz.

