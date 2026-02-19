TV Azteca descarta salida de Christian Martinoli y anuncia su regreso el fin de semana

El locutor Christian Martinoli no saldrá de la empresa TV Azteca, confirmó la propia televisora a través de un comunicado de prensa para aclarar la ausencia de dos semanas del popular comentarista de fútbol y se aseguró que su regreso será este fin de semana en el juego Necaxa vs. Toluca.

Dicho anuncio se dio en medio de la incertidumbre que generó su ausencia en los partidos de las jornadas 5 y 6 del torneo Clausura 2026, generándose un sinfín de rumores que fueron desde un estado grave de salud del popular narrador hasta un posible cambio de empresa a Televisa para aprovechar la fuerza y cobertura que harán del Mundial 2026 en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

¡FIN A ESPECULACIONES! 👀



Los amantes de los Viernes Botaneros por TV Azteca tienen buenas nuevas, después de que la cadena del Ajusco confirmara el regreso a las transmisiones de Christian Martinolihttps://t.co/TmASAFYD9k pic.twitter.com/VxxiQl5pE0 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 18, 2026

La ausencia de Martinoli generó dudas en miles de aficionados que estuvieron cuestionando la ausencia del narrador estrella de fútbol de la empresa de televisión denominada del Ajusco por su localización en el sur poniente de la Ciudad de México.

TV Azteca, a través del comunicado oficial emitido por las plataformas de Azteca Deportes confirmó el regreso del cotizado comentarista que ha marcado una diferencia por su estilo tan peculiar que tiene para narrar los partidos y que lo ha constituido como el principal adversario en el rating con la empresa Televisa Deportes y TUDN.

De acuerdo a esta empresa, Martinoli aparecerá narrando las incidencias del juego entre Necaxa vs. Toluca, correspondiente a la séptima jornada del torneo Clausura 2026, pero frente a este anuncio se genera la gran incertidumbre sobre el verdadero estado de salud del profesional de la locución.

El anuncio en el comunicado de prensa estableció solo lo siguiente: “Tras dos semanas de estar ausente en las narraciones del Clausura 2026, Christian Martinoli regresa para llevarte todas las emociones”, pero no se refiere en nada a la situación física del comentarista.

🚨 ¿QUÉ LE PASÓ A MARTINOLI? ¿TIENE UNA BACTERIA EN EL ESTÓMAGO? 🚨

Tras su alarmante ausencia, Carlos Guerrero “Warrior” explicó si su compañero podría regresar este fin de semana a las transmisiones y aclaró si es verdad que enfrenta un problema de salud que le ha impedido… pic.twitter.com/2kEvPICUG1 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) February 17, 2026

Por esa razón se mantiene un ambiente de cautela, pues no se refieren en nada al problema que se manejó respecto a una severa infección por haber consumido comida japonesa y que lo hizo retirarse antes de narrar el partido entre Mazatlán vs. Chivas de la jornada cinco y el Puebla vs. Pumas de la fecha seis.

Por ahora, el regreso de la voz principal de Azteca Deportes parece un hecho, marcando un punto de inflexión en lo que ha sido un inicio de torneo atípico para el equipo de “Los Protagonistas”.

