Diego Bacter, novio de Majo Aguilar, comparte románticas postales en redes sociales

El amor le vuelve a sonreír a Majo Aguilar y su novio se lo demostró al mundo. Diego Rangel, conocido en el mundo artístico como Diego Bacter, publicó una serie de fotografías con la cantante y desató la euforia entre sus seguidores por las románticas poses.

Después de que Aguilar publicara fotografías en San Valentín con el cantante, hoy se sabe un poco más de la relación por estas nuevas imágenes, aunque se desconoce cuándo iniciaron.

De hecho, recientemente compartieron escenario en el Auditorio Nacional, cuando la integrante de la dinastía Aguilar asistió como invitada especial para cantar un tema de la agrupación, lo que habría sido el detonante para acercar sus caminos.

Majo Aguilar y su novio en Instagram. Crédito: Cortesía.

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar?

Diego Rangel se consolidó como una figura multifacética en la industria musical mexicana. En la actualidad, se desempeña como sintetizador, bajista y programador oficial de Porter, banda de rock alternativo popular en México.

Además de su labor con la agrupación, Bacter incursionó como solista, publicando sencillos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”, esto tras la disolución temporal de Porter.

Según la formación que circula en línea, su profesional incluye estudios en comunicación y un perfil que él mismo describe en Instagram como Mixer, Producer & Sound Engineer.

En el ámbito digital, Diego mantiene una presencia activa con 15.5 mil seguidores en Instagram, red social donde precisamente interactúa con Majo Aguilar, confirmando el reconocimiento mutuo que existe entre ambas figuras del espectáculo nacional.

Por su parte, Majo Aguilar está viviendo uno de los puntos más sólidos de su carrera musical, consagrándose como una de las intérpretes más importantes de su país.

