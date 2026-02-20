HBO lanzó el primer vistazo de “House of the Dragon 3”: ¿Cuándo se estrena?

La tercera temporada de la serie “House of the Dragon” llegará a las pantallas de HBO Max el próximo mes de junio, así lo confirmó la plataforma de streaming junto a un primer adelanto que muestra la épica batalla a la que se enfrentará la casa Targaryen por el Trono de Hierro.

El teaser oficial, difundido desde plataformas como YouTube, Instagram y X, inicia con Aemond Targaryen en el Trono de Hierro tras la caída de su hermano Aegon, el actual rey.

Además, tal y como se anticipó en el final de la segunda temporada, Rhaenyra se prepara para un enfrentamiento a gran escala contra ‘Los verdes’ con el apoyo de su esposo y fiel escudero, Daemon Targaryen (interpretado por Matt Smith).

El avance también presenta los estragos que causó el acuerdo entre Alicent y Rhaenyra en Rocadragón, aquel en el que se pactó la muerte de Aegon para asegurar el trono de Rhaenyra y que la paz reine en King’s Landing y los Siete Reinos.

No obstante, todo apunta a que la tregua llegó demasiado tarde y a pesar de sus esfuerzos, se desencadena una de las escenas más impactantes y esperadas por los fanáticos de la historia: la Batalla del Gullet.

Con este teaser, HBO confirma el regreso de los personajes interpretados por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint y Rhys Ifans, así como la incorporación de nuevos miembros en el reparto.

Algunos de ellos son: James Norton como Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin, Dan Fogler en el papel de Ser Torrhen Manderly, Tom Cullen dará vida a Ser Luthor Largent, Joplin Sibtain a Ser “Bold” Jon Roxton y Barry Sloane será el encargado de interpretar a Ser Adrian Redfort.

“House of the Dragon 3” y la polémica entre sus productores

“House of the Dragon 3”, cuyo eslogan oficial es “From Fire Comes Darkness”, ha generado expectativa tras confirmarse diferencias creativas entre el creador del universo George R. R. Martin y el productor ejecutivo Ryan Condal.

En una entrada en su blog personal, Martin confesó que su relación con Condal se volvió “pésima” durante la producción de la tercera entrega de la serie. Esto habría sido resultado de que el showrunner dejó de tomar en cuenta sus ideas y aportaciones para que la historia se apegara a la obra que escribió.

“Llegamos a la segunda temporada y prácticamente dejó de escucharme. Le pasaba notas y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: ‘Ah, sí, lo pensaré’. La situación fue a peor, y yo empecé a enfadarme cada vez más. Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que se las darían a Ryan junto con las suyas“, dijo en una publicación que horas después fue eliminada.

Seguir leyendo:

• Mientras Netflix pierde, HBO aumenta a casi 77,000,000 suscriptores

• Lanzan tráiler de ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Thrones’ de HBO

• Jacob Elordi anticipa que la tercera temporada de ‘Euphoria’ será “increíblemente ingeniosa”