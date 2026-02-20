México teme el arribo de narcos colombianos durante el Mundial de futbol

Las fuerzas de seguridad de México se mantienen en alerta máxima para evitar que integrantes de cárteles del narcotráfico de origen colombiano aprovechen el flujo de visitantes del Mundial de Futbol para ingresar al país, informaron autoridades estatales.

La medida preventiva responde a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, en las filas de los cárteles mexicanos, un fenómeno que expertos atribuyen al desarme de las extintas FARC en 2017 y a la reducción del presupuesto militar en Colombia.

“Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia”, afirmó en una entrevista a AFP Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco.

El funcionario confirmó que en la entidad “ya ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los cárteles”, y advirtió que los extranjeros que trabajan para estos grupos criminales “desde luego aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse” a la región.

El estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, es una de las sedes del torneo y ha intensificado su despliegue tecnológico. Más de 2,000 cámaras de vigilancia, drones y equipos antidrones operarán para cubrir el espacio aéreo y las zonas de mayor afluencia durante la Copa del Mundo, que se celebrará de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

“Tenemos desde luego el uso de todo el equipamiento necesario, desde vehículos automotores hasta helicópteros de las propias instituciones que vamos a estar trabajando”, precisó Alarcón.

En junio pasado, el Ejército mexicano detuvo a diez exmilitares colombianos durante un operativo en el estado de Michoacán, tras una explosión que causó la muerte de seis soldados mexicanos, según El Sol de México. Este antecedente reforzó los protocolos de revisión en los filtros migratorios y de seguridad.

El Estadio de Guadalajara, con capacidad para unos 48,000 aficionados, albergará cuatro partidos del Mundial, incluyendo el segundo encuentro de la selección mexicana en la fase de grupos ante Corea del Sur, programado para el 18 de junio.

Sigue leyendo:

– Familias de personas desaparecidas en México prevén protestar en la inauguración del Mundial.

– Ciudad de México se perfila como “la urbe con más seguridad” para acoger el Mundial.