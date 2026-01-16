Ciudad de México se perfila como “la urbe con más seguridad” para acoger el Mundial

Con la mirada puesta en el próximo 11 de junio, fecha en que el balón rodará en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, lanzó una promesa ambiciosa: la capital mexicana recibirá al mundo convertida en la urbe más segura de su historia reciente.

Al encabezar la reunión del Tercer Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para reforzar la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los preparativos, Clara Brugada Molina aseguró que la capital del país está lista y preparada para la celebración deportiva.

La Ciudad de México avanza a paso firme rumbo al Mundial de Futbol 2026 y se proyecta como una de las sedes más seguras del torneo, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al destacar la reducción sostenida de delitos y la coordinación institucional para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales.

La capital del país albergará el partido inaugural el próximo 11 de junio, cuando la selección de México enfrente a Sudáfrica, en un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. La gran final está programada para el 19 de julio.

Brugada afirmó que la ciudad llega a 2026 con indicadores de seguridad favorables. De acuerdo con cifras oficiales, 2025 cerró como el año con menos delitos de alto impacto desde 2012. En comparación con 2019, estos ilícitos disminuyeron 56%, y frente a 2024, la baja fue de 12%. El promedio diario pasó de 131 delitos en 2019 a 57 al cierre de 2025.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad. Los datos lo demuestran y vamos a implementar estrategias especiales”, señaló la mandataria capitalina, al subrayar que el objetivo es garantizar una ciudad en paz tanto para los capitalinos como para los visitantes.

¡Cumplimos! Cerramos el 2025 como el año con menos delitos de alto impacto desde 2012, con una reducción del 56% respecto a 2019 y el mayor número de órdenes de aprehensión cumplimentadas en la historia de la capital.



Seguridad y reducción de delitos

En materia de delitos de alto impacto, Brugada destacó que el homicidio registró una reducción de 9% durante 2025 respecto al año anterior. Además, el feminicidio bajó 35%, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025. Según la jefa de Gobierno, 42 de esos casos fueron judicializados, lo que —dijo— acerca a la ciudad a erradicar la impunidad en este delito.

“Queremos un Mundial sin homofobia, sin racismo ni clasismo; una ciudad feminista y cosmopolita”, concluyó Brugada. Con 30,000 nuevas cámaras de vigilancia y 3,500 patrullas adicionales, la Ciudad de México apuesta a que el “juego limpio” empiece desde las calles.

Por su parte el secretario de Gobierno, César Cravioto, coincidió en que 2025 fue un año de avances relevantes en prevención y combate al delito. Señaló que la estrategia se reforzará en 2026 para reducir aún más la criminalidad y consolidar un entorno seguro durante el Mundial.

Obras, movilidad y experiencia mundialista

A 148 días del arranque del torneo, Brugada encabezó la reunión del Tercer Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se revisaron los avances en infraestructura, movilidad y seguridad. La capital desarrolla más de 850 obras públicas, que superarán las mil, con intervenciones en canchas y espacios comunitarios.

Entre las llamadas “obras de última milla” destacan mejoras en colonias cercanas al Estadio Ciudad de México, rehabilitación de pozos de agua, infraestructura verde, puentes peatonales y proyectos de regeneración urbana en Santa Úrsula.

En movilidad, se suman proyectos como la renovación de la Línea 1 del Metro, nuevas rutas de trolebús y Metrobús, así como ciclovías y centros de transferencia modal. En seguridad, se instalaron 30 mil nuevas cámaras, se incorporaron 3,500 patrullas y se ampliaron los Caminos Seguros.

Además de la capital, México recibirá partidos en Monterrey y Guadalajara. En total, el país será sede de 13 encuentros, cuatro de ellos en la Ciudad de México, que busca consolidarse no sólo como capital futbolera, sino como una ciudad segura, incluyente y preparada para el mundo.

