Un hombre de Miami es acusado de difundir videos de tortura animal para satisfacer fetiches sexuales

Un hombre de Miami está acusado de vender videos sádicos en internet en los que alguien pisotea perros y otros animales hasta la muerte para satisfacer los fetiches sexuales de los espectadores.

Francisco Javier Ravelo, de 47 años, excontratista de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en Florida, está acusado de distribuir videos en internet que muestran animales, desde perros hasta primates, siendo gravemente heridos o asesinados para gratificación sexual en al menos 42 ocasiones entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, según los fiscales federales.

Ravelo fue acusado en octubre pasado bajo una ley federal que se aprobó inicialmente en 2010 para centrarse en las personas que producen y distribuyen videos “obscenos” en redes sociales que muestran animales siendo gravemente dañados para el placer sexual de los espectadores, una tendencia en internet conocida como “aplastamiento de animales”, según informó Miami Herald.

En el caso de Ravelo, los animales fueron “aplastados, quemados, ahogados, asfixiados, empalados o sometidos a lesiones corporales graves a propósito”, según un documento de acusación. Su caso representa la segunda vez en el sur de Florida que alguien es acusado bajo esta ley federal.

Ley de Aplastamiento Animal

La Ley de Prohibición de Videos de Aplastamiento Animal de 2010 penaliza la creación, venta y comercialización de videos que muestren crueldad animal para satisfacer un fetiche.

La promulgación de la ley siguió a un fallo de la Corte Suprema en 2010 que anuló una ley de crueldad animal de 1999, considerada demasiado amplia y violatoria del derecho a la libertad de expresión.

La ley fue enmendada bajo la Ley de Prevención de la Crueldad y la Tortura Animal, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato en 2019.

A Ravelo se le concedió una fianza de $100,000 dólares . Pero había una condición clave: se le prohibió el acceso a Facebook, Instagram y otras redes sociales.

De acuerdo con Miami Herald, Ravelo tiene previsto cambiar su declaración inicial de inocencia a culpable el 2 de marzo en un tribunal federal de Miami por un solo cargo de distribución de videos de “aplastamiento de animales”, lo que conlleva hasta siete años de prisión.

La ley de aplastamiento de animales rara vez se ha aplicado en esta región, según una revisión de casos federales presentados en el Distrito Sur de Florida. La primera y única vez que alguien fue acusado de infringir esta ley ocurrió en abril de 2021.

