Kate Middleton hace su primera aparición pública tras el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor

La Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo este sábado, 21 de febrero, su primera aparición pública desde el arresto de su tío político, Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 años, acusado de presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Mientras la tormenta mediática está sobre la familia real, Kate, de 44 años, acudió al estadio Allianz de Londres para presenciar el partido del Guinness Six Nations entre las selecciones de Inglaterra e Irlanda. En su calidad de líder del rugby inglés, la duquesa lució un elegante abrigo azul real combinado con una bufanda del equipo, mostrando una imagen de normalidad institucional.

El evento deportivo sirvió como contrapunto a la gravedad de las noticias que sacuden a la Casa Real británica. Dos días antes, el jueves 19 de febrero, la policía de Thames Valley confirmó el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor.

La detención está relacionada con una investigación sobre acusaciones que señalan que el hijo de la difunta reina Isabel II habría compartido información confidencial con el financiero Jeffrey Epstein, figura central de una trama de abusos sexuales, durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Oliver Wright, subjefe de policía de Thames Valley, explicó en un comunicado que la investigación se centra en una denuncia por mala conducta en un cargo público. “Hemos abierto una investigación… Es importante proteger la integridad y objetividad de nuestro proceso”, declaró Wright, añadiendo que el detenido fue puesto en libertad pocas horas después, a la espera de que continúen las indagaciones. Hasta el momento, Andrew no se ha pronunciado sobre los cargos.

La postura de la familia real

Ante la gravedad de la situación, el rey Carlos III rompió su silencio para emitir un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por lo sucedido. El monarca de 77 años subrayó la necesidad de que el proceso legal siga su curso con total independencia.

“La ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios”, afirmó el rey, ofreciendo al mismo tiempo la “cooperación incondicional” de la Corona con las autoridades.

En este contexto, ni Kate Middleton ni su esposo, el príncipe Guillermo, han hecho declaraciones sobre el arresto de su tío. Según informó la revista Us Weekly, la pareja no tiene previsto emitir ningún comunicado al respecto, manteniéndose al margen del proceso judicial y centrando su atención en sus compromisos oficiales y su familia.

Tras el partido del sábado, que concluyó con una victoria de Irlanda por 42-21, Kate utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo contrario y mostrar su apoyo al rugby inglés, desmarcándose por completo de la polémica política y judicial. “¡Felicidades, Irlanda! Siempre es un placer ver a Inglaterra en acción en Twickenham”, escribió la princesa en Instagram.

