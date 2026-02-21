Newsom exige a Trump cheques de reembolso tras fallo de la Corte Suprema

El gobernador de California, Gavin Newsom, elevó la presión política contra el presidente Donald Trump tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto los aranceles aplicados bajo poderes de emergencia nacional. Su exigencia es directa: que se devuelva el dinero a las familias.

Newsom pidió que la Casa Blanca impulse un mecanismo para compensar a los hogares estadounidenses por el impacto económico de los aranceles. Según el gobernador, estas medidas comerciales funcionaron como un “impuesto encubierto” que terminó trasladándose a los precios de productos básicos.

Sostuvo que millones de consumidores absorbieron el costo final de esas tarifas a través de incrementos en alimentos, electrodomésticos y bienes importados. De acuerdo con estimaciones citadas por su administración, el impacto promedio habría superado los $1,700 por familia en el último año.

El mandatario estatal argumenta que, si el máximo tribunal determinó que los aranceles fueron ilegales, corresponde ahora discutir cómo reparar el daño económico. Para Newsom, el fallo no debería quedarse en lo simbólico, sino traducirse en alivio directo para los contribuyentes.

Reembolso por aranceles: el reclamo de Newsom

“Hora de rendir cuentas, Donald. Tus aranceles no fueron más que una recaudación ilegal de fondos que elevó los precios, perjudicó a las familias trabajadoras y destruyó alianzas globales de larga data. Cada dólar que tu administración tomó ilegalmente debe ser reembolsado de inmediato, con interés”, escribió el político en su cuenta de X.

La decisión de la Corte Suprema representa un revés para la estrategia comercial impulsada por Trump, quien defendió los aranceles como una herramienta para proteger la industria nacional y presionar en negociaciones internacionales.

California ya había encabezado acciones legales cuestionando la autoridad presidencial para imponer tarifas sin la aprobación del Congreso. La demanda sostenía que la aplicación de estos aranceles excedía los límites constitucionales del Ejecutivo.

Sin embargo, aunque el tribunal invalidó la base legal de las medidas, no detalló cómo se gestionaría una eventual devolución de fondos. Mientras tanto, sectores empresariales analizan vías para recuperar pérdidas y los consumidores observan con cautela.

Donald Trump's tariffs were ILLEGAL from day one.



Enough is enough. Trump took hard-earned money from the pockets of working families and the American people. Time to pay up. pic.twitter.com/9FeTHSdZVG — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) February 20, 2026

