Barcelona goleó 3-0 al Levante y recuperó el liderato de LaLiga tras el tropiezo del Real Madrid

El FC Barcelona no dejó pasar la oportunidad. Tras el tropiezo del Real Madrid en Pamplona, el equipo de Hansi Flick venció 3-0 al Levante en el Camp Nou y recuperó el liderato de LaLiga con una actuación sólida y convincente.

Los goles de Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad encaminaron el triunfo azulgrana, mientras que Fermín López sentenció en el tramo final para desatar la euforia en Montjuïc y devolver al Barça a lo más alto de la tabla, con un punto de ventaja sobre el conjunto merengue.

Un Barça reconocible: presión alta, talento y eficacia

Beneficiado por las limitaciones de un Levante que sigue hundido en zona de descenso, a siete puntos de la salvación, el Barcelona mostró una versión más reconocible tras las derrotas ante Atlético de Madrid y Girona FC.

La gran noticia fue el regreso de Pedri, quien volvió a tener minutos tras un mes de baja por lesión y recibió la ovación del estadio.

Desde el inicio, el conjunto azulgrana impuso condiciones. El 1-0 llegó apenas al minuto 4, en una jugada iniciada por Joao Cancelo tras un saque de esquina en corto. El portugués abrió a banda para el centro tenso de Eric Garcia, que encontró a Marc Bernal dentro del área chica para inaugurar el marcador.

Cancelo lidera y De Jong rompe su sequía

El lateral luso fue un constante dolor de cabeza por la izquierda. Antes del primer tanto, ya había generado peligro con un centro que Jules Kounde remató alto. El Levante respondió tímidamente con un intento de Carlos Álvarez que controló Joan García.

El Barça recuperó su presión alta, una de sus señas de identidad. Raphinha forzó un error en salida que casi termina en gol de Robert Lewandowski, aunque el disparo del polaco se fue desviado.

Pese a algunas pérdidas que dieron opciones al rival —como un remate de Olasagasti tras pase de Iván Romero o un disparo potente de Tunde— el dominio fue claramente azulgrana.

El 2-0 llegó tras otra acción de Cancelo, quien se perfiló hacia dentro y colgó un centro preciso que Frenkie de Jong convirtió entrando desde segunda línea. Fue el primer gol del neerlandés desde enero de 2025, un dato que refuerza su peso en este nuevo liderazgo del Barça.

Pedri vuelve y Fermín sentencia el partido

En la segunda parte, el técnico Luís Castro movió el banquillo del Levante, pero el guion no cambió. El Barça mantuvo la intensidad y pudo ampliar la ventaja en acciones de Kounde y Eric Garcia, aunque el arquero Ryan evitó un marcador más abultado.

Con el paso de los minutos, Flick refrescó al equipo con Fermín López, Ferran Torres y Pedri, quien volvió tras un mes de ausencia y fue recibido con una gran ovación.

El tercer tanto llegó con un potente disparo lejano de Fermín López, que golpeó en el poste antes de entrar para el definitivo 3-0. El onubense lo celebró con rabia, rompiendo una racha reciente de actuaciones discretas.

Incluso pudo llegar el cuarto, pero Ryan salvó un doble intento de Raphinha y el propio Fermín con intervenciones de alto nivel.

Así queda LaLiga: Barcelona líder y Levante en crisis

Con este triunfo, el FC Barcelona recupera el liderato de LaLiga EA Sports con un punto más que el Real Madrid, enviando un mensaje claro en la lucha por el título.

Por su parte, el Levante UD continúa sin ganar en el Camp Nou y permanece en zona de descenso, complicando seriamente sus aspiraciones de permanencia.

El Barça, en cambio, no solo suma tres puntos clave, sino que recupera sensaciones, identidad y confianza en el momento más decisivo de la temporada.

