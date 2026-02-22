Creador de Euphoria hizo generosa donación al GoFundMe de Eric Dane tras la muerte del actor

En un emotivo gesto de solidaridad, Sam Levinson, el creador de la exitosa serie de HBO Euphoria, realizó una significativa donación de 27,000 dólares a la campaña de GoFundMe establecida para apoyar a las hijas del actor Eric Dane, quien falleció el pasado 19 de febrero a los 53 años.

La noticia de la muerte de Dane, conocido mundialmente por su trabajo en Grey’s Anatomy y Euphoria, conmocionó a la industria de Hollywood.

El actor sucumbió tras una breve pero intensa batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada públicamente hace menos de un año.

Un respaldo para el futuro de sus hijas

La campaña de recaudación fue lanzada por amigos cercanos de la familia apenas un día después del deceso del actor. El objetivo principal es garantizar la estabilidad financiera y el futuro educativo de Billie (15) y Georgia (14), las hijas adolescentes que Dane compartía con su exesposa, la actriz Rebecca Gayheart.

La contribución de Levinson y su esposa, Ashley Levinson, figura como una de las más altas hasta el momento, ayudando a que la campaña supere rápidamente su meta inicial de 250,000 dólares. A este esfuerzo se han sumado otras figuras públicas como Hailey Bieber, quien aportó 20,000 dólares, y el productor Brad Falchuk.

Un tributo al “amigo y artista”

Levinson, quien trabajó estrechamente con Dane en las dos primeras temporadas de Euphoria, compartió un sentido mensaje tras conocerse la pérdida: “Tengo el corazón roto por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor; ser su amigo fue un regalo“.

Antes de que su salud se deteriorara rápidamente, Dane alcanzó a filmar algunas escenas para la tercera temporada de Euphoria. Su compromiso con la comunidad de ELA y su valentía al enfrentar la enfermedad han dejado una huella imborrable entre sus compañeros y seguidores.

Seguir leyendo:

· Eric Dane: Famosos lamentan la muerte del actor de “Grey’s Anatomy”

· Amigos de Eric Dane lanzan campaña para apoyar a las hijas del actor tras su muerte

· Eric Dane grabó un último mensaje para sus hijas antes de morir: “Son todo para mí”