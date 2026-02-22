EE.UU. colaboró con información clave en el operativo donde fue abatido “El Mencho”

La operación militar realizada este domingo en Tapalpa, Jalisco, México, en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con cooperación del gobierno de Estados Unidos, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado oficial, la planeación y ejecución del operativo incluyó trabajos de inteligencia militar central y se desarrolló “dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos”, país que proporcionó “información complementaria” clave para la intervención. Aunque no se detalló el tipo de datos compartidos, la dependencia subrayó que la colaboración formó parte de los mecanismos de coordinación vigentes entre ambos gobiernos.

Fuentes del Pentágono señalaron a la cadena CBS, que hubo respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles, la cual colabora regularmente con el Ejército mexicano a través del Comando Norte estadounidense. No obstante, un funcionario militar de ese país enfatizó que se trató de “una operación militar mexicana” y que el mérito corresponde a las fuerzas nacionales.

PS, I’m watching the scenes of violence from Mexico with great sadness and concern. It’s not surprising that the bad guys are responding with terror. But we must never lose our nerve. ¡Ánimo México! — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Tras confirmarse la muerte del capo, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, calificó el hecho como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”. En un primer mensaje celebró la acción de las fuerzas de seguridad mexicanas y afirmó que “los buenos somos más que los malos”, en reconocimiento al impacto que representaba la neutralización de uno de los criminales más buscados por Washington.

Posteriormente, Landau matizó su postura al expresar preocupación por los brotes de violencia registrados en varios estados tras el anuncio, señalando que la reacción del crimen organizado “no sorprende”, pero instando a no ceder ante la intimidación.

Oseguera Cervantes figuraba entre los principales objetivos de la DEA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo acusaban de conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal. Desde 2017 enfrentaba cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, y en 2022 fue presentada una acusación formal sustitutiva en su contra.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, como parte del programa de recompensas contra el narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad, aunque no hizo referencia explícita a la participación estadounidense. Desde el inicio de su administración en octubre de 2024, ha reiterado que no permitirá la intervención directa de fuerzas extranjeras en territorio nacional, pero ha defendido la “coordinación sin subordinación” con Washington en materia de seguridad.

La muerte de “El Mencho” representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG y evidencia el alcance de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de presión creciente por parte de Estados Unidos para reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su territorio.

Sigue leyendo: