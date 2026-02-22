Identifican a hombre abatido tras irrumpir armado en a residencia de Trump en Florida

El hombre que fue abatido por las autoridades tras intentar ingresar armado a Mar-a-Lago fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años, residente de Cameron, Carolina del Norte.

Según fuentes policiales citadas por el New York Post, Martin murió en las primeras horas del domingo luego de ingresar al perímetro interior de la propiedad vinculada al presidente Donald Trump en Florida.

El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, informó que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 am. De acuerdo con las autoridades, el joven portaba una escopeta y un bidón de gasolina y no obedeció las órdenes de soltar los objetos cuando fue confrontado por los agentes.

Reportado como desaparecido horas antes

La familia de Martin lo había reportado como desaparecido el sábado, apenas horas antes del incidente. En redes sociales, allegados difundieron mensajes solicitando ayuda para localizarlo.

Las autoridades no han confirmado si el joven tenía antecedentes ni si era conocido previamente por la policía. Tampoco han precisado si el arma fue adquirida durante su trayecto hacia Florida, aunque una caja correspondiente a la escopeta fue hallada dentro de su vehículo tras el tiroteo.

El joven había sido reportado como desaparecido por su familia horas antes. Crédito: Steve Helber, File | AP

Investigación en curso

Según los primeros reportes, Martin habría logrado ingresar al complejo cuando otro vehículo salía del recinto, lo que permitió su acceso inicial al área.

Las autoridades han pedido a residentes del sur de Florida revisar sus cámaras de seguridad para aportar cualquier material que pueda ayudar a reconstruir sus movimientos previos al hecho.

El incidente ocurre pocos días después de que un hombre armado con una escopeta fuera arrestado en las inmediaciones del Capitolio de los Estados Unidos, en otro episodio que elevó las alertas de seguridad.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y el motivo detrás del intento de intrusión.

