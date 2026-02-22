Los 3 signos del zodiaco chino de la suerte del 23 de febrero al 1 de marzo

La semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026 marca un momento clave para algunos signos del horóscopo chino.

Con el inicio oficial de la energía del Año del Caballo, se activan movimientos financieros, decisiones estratégicas y oportunidades inesperadas para 3 signos en particular.

Según la astrología china, la abundancia no siempre llega de manera inmediata o evidente; muchas veces se manifiesta a través de alianzas, inversiones inteligentes o nuevas oportunidades laborales.

Esta semana, la perseverancia será la clave del éxito.

Los signos animales que atraerán mayor prosperidad son: Perro, Cerdo y Tigre, según predicciones semanales publicadas en Your Tango. Descubre cómo aprovechar esta energía y potenciar tu suerte.

1. Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Para el signo del Perro, esta es una semana de crecimiento económico progresivo. Aunque los resultados más positivos se concentran el domingo 1 de marzo, el proceso comienza antes.

El 25 sentirás una determinación especial para iniciar algo nuevo. Sin embargo, el 27 tu naturaleza cautelosa se activará: evaluarás cuidadosamente qué proyectos merecen tu tiempo y energía.

Puntos importantes de la semana

Uno de los puntos más importantes de la semana será una posible inversión donde el capital proviene de otra persona o institución, lo que reduce tu riesgo financiero.

Tus aliados energéticos serán el Cerdo y el Buey, quienes fortalecerán tu red de apoyo. El 26 será un día ideal para presentar ideas y liderar proyectos grupales.

¿Cómo aprovechar tu suerte?

Elimina proyectos que solo generan estrés. Liberarte de cargas innecesarias será tu mejor estrategia para atraer abundancia real.

2. Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

El signo del Cerdo vivirá una semana llena de ofertas y oportunidades laborales.

Aunque no necesariamente recibirás dinero inesperado, sí aparecerán nuevas fuentes de ingreso que pueden consolidarse en el mediano plazo.

El 23 comenzarás a notar que te posicionan favorablemente en tu entorno profesional. El 25 será clave para organizar tu agenda y abrir espacio a nuevas propuestas.

Lo fundamental de esta semana

Esta semana puede resultar abrumadora. El exceso de opciones puede confundirte.

El 27 será fundamental reducir el enfoque y elegir solo lo que realmente te conviene.

La abundancia, en tu caso, no será inmediata sino estratégica: acuerdos, proyectos pagados y colaboraciones que sembrarán estabilidad futura.

Consejo principal para el Cerdo

No aceptes todo por entusiasmo. Selecciona con sabiduría.

3. Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Para el signo del Tigre, el inicio del Año del Caballo trajo una energía altamente compatible.

La abundancia que atraes no es superficial; está relacionada con planificación financiera e inversiones a largo plazo. El 24 recibirás una señal clara sobre el rumbo que debes tomar.

El 25 será ideal para establecer sistemas, estrategias o estructuras económicas sólidas.

Tus días claves de la semana

El 27 podría implicar cerrar una cuenta, cancelar un contrato o incluso mudarte.

Aunque puede parecer un movimiento arriesgado, forma parte de una reorganización positiva.

El 28 podrías asumir un riesgo financiero, pero la clave está en analizar con detalle antes de actuar.

Consejo para el Tigre

Confía en tu visión estratégica, pero valida cada paso.

La semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026 será especialmente poderosa para Perro, Cerdo y Tigre.

Cada uno atraerá abundancia de forma distinta: inversiones compartidas, nuevas oportunidades laborales o planificación de riqueza futura. La clave no será la suerte repentina, sino la perseverancia estratégica.

Si eres uno de estos signos, aprovecha la energía del Caballo para avanzar con confianza y visión clara.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los signos chinos con más suerte esta semana?

Perro, Cerdo y Tigre son los signos que atraerán mayor abundancia del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026.

¿Qué tipo de abundancia atraerá el Perro?

Principalmente oportunidades financieras e inversiones con apoyo externo.

¿El Cerdo recibirá dinero inesperado?

No necesariamente. Su abundancia vendrá a través de nuevas propuestas laborales.

¿El Tigre debe asumir riesgos esta semana?

Sí, pero riesgos calculados relacionados con planificación financiera.

¿Cómo activar la suerte según la astrología china?

Organizando finanzas, tomando decisiones conscientes y fortaleciendo alianzas estratégicas.

