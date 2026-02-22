Tormenta invernal en el noreste de EE. UU.: 56 millones bajo alerta mientras se acerca ventisca histórica

Más de 56 millones de personas en el noreste de Estados Unidos están bajo alertas por tormenta invernal y ventisca, ya que un poderoso sistema de nieve y viento amenaza con paralizar ciudades clave como Nueva York, Filadelfia y Boston desde este domingo hasta al menos el lunes por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El fenómeno climático, que se espera termine de formarse este domingo, traerá nevadas intensas, ráfagas de viento y condiciones de visibilidad casi nula, con acumulaciones estimadas de 23 a 45 cm de nieve en las zonas más afectadas del Atlántico Medio y los Apalaches.

If power is lost, stay safe while staying warm!



🔥 Candles & space heaters can cause fires, use with caution

🔌 Generators must stay outdoors and at least 20 ft from doors/windows

⚠️ Carbon monoxide is colorless and deadly. Never run generators indoors or in garages. pic.twitter.com/R0sISvkTWU — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

En Nueva York, donde unos 14 millones de residentes están bajo advertencia, se emitió una alerta de ventisca, la primera de este tipo en casi una década, lo que refleja la severidad del sistema que avanza sobre la Costa Este.

El alcalde Zohran Mamdani instó a la población a quedarse en casa y evitar viajes no esenciales, advirtiendo que las carreteras podrían tornarse peligrosas incluso para los desplazamientos breves.

Impactos esperados y recomendaciones

Ante los vientos fuertes y caída de nieve, las condiciones podrían incluir ráfagas de viento peligrosas y nevada continua, con posibles acumulaciones mayores durante los picos de la tormenta, especialmente en las horas nocturnas.

Los principales aeropuertos en el noreste, incluyendo Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Aeropuerto LaGuardia y Aeropuerto Newark Liberty, han cancelado miles de vuelos, y se anticipan miles más a medida que la tormenta se intensifique.

Por ello, el NWS recomienda limitar los viajes solo a emergencias y sugiere que quienes deban conducir lleven un kit de supervivencia invernal, con agua, mantas y alimentos no perecederos.

Esta tormenta llega mientras partes del noreste aún se recuperan de sistemas invernales previos que dejaron frío extremo, nieve acumulada y riesgos de cortes de energía, lo que eleva la preocupación por la infraestructura y la seguridad de los residentes.

8:00pm: Heavy snow band continues rotating SE to NW across Long Island this evening. We just measured a 2 inch per hour rate at our office from 7pm-8pm. This band will pivot further inland through the next few hours. More heavy bands will move in through the overnight/Monday AM. pic.twitter.com/5oDn3Tht0C — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 23, 2026

Por ahora se prevé que persistirán las condiciones de tormenta con ventiscas y nevadas considerables.

Dada la situación, las autoridades advierten que las condiciones podrían dificultar casi por completo el tránsito en carreteras principales y secundarias.

De ahí que se recalca a la comunidad, especialmente a hispanos residentes en el noreste, mantenerse informada sobre actualizaciones del clima y las recomendaciones locales.

