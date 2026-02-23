Actor de ‘Sinners’ critica la respuesta de los BAFTA tras insulto racial en vivo

El reconocido actor Delroy Lindo expresó su malestar con la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) después de que un incidente durante la ceremonia del domingo no fuera manejado, según él, con la debida consideración hacia los afectados.

Mientras Lindo presentaba un premio junto a su compañero de reparto en ‘Sinners’, Michael B. Jordan, un grito proveniente del público interrumpió la gala. La interrupción contenía un insulto racial y provino de John Davidson, un defensor y persona con síndrome de Tourette que se encontraba entre los asistentes.

Davidson, cuyos tics verbales son involuntarios debido a su condición, soltó la palabra que empieza por “N”, lo que provocó una pausa visible de desconcierto en los actores sobre el escenario.

Aunque el dúo retomó profesionalmente la entrega del galardón a los ‘Mejores Efectos Visuales’, la incomodidad persistió.

El presentador de la noche, Alan Cumming, abordó el suceso más tarde con un breve discurso en el que explicó la naturaleza involuntaria de los tics asociados al síndrome de Tourette y pidió comprensión y disculpas para quienes pudieran haberse sentido ofendidos.

Sobre la respuesta de los BAFTA

Sin embargo, para Lindo, la respuesta institucional de BAFTA fue insuficiente. En declaraciones a Vanity Fair durante una fiesta posterior organizada por Warner Brothers, el actor manifestó su decepción por la falta de comunicación directa.

Lindo afirmó que tanto él como Jordan “hicieron lo que tenían que hacer” al continuar con la presentación, pero lamentó profundamente que nadie de BAFTA se acercara a ellos después para hablarles.

La crítica de Lindo se suma a la voz de Hannah Beachler, diseñadora de producción de ‘Sinners’, quien también denunció en redes sociales haber sido blanco de un insulto racial durante la ceremonia y calificó las disculpas públicas de la organización como un gesto vacío.

El contexto del incidente es particularmente sensible. Davidson había sido presentado al público antes de la ceremonia, advirtiendo a los asistentes sobre la posibilidad de escuchar “ruidos o movimientos involuntarios”. Su presencia en la gala era para apoyar ‘I Swear’, película inspirada en su vida y que narra su experiencia con el síndrome.

De hecho, Davidson había abandonado momentáneamente el recinto tras el incidente, pero regresó para celebrar la victoria sorpresa de Robert Aramayo como ‘Mejor Actor’ por interpretarlo en dicha cinta, superando a figuras como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet o el propio Michael B. Jordan.

A lo largo de la noche, otros arrebatos de Davidson, como un “cállate la put* boca” durante un discurso de la presidenta de BAFTA, Sara Putt, también fueron audibles, lo que resalta la naturaleza impredecible de su condición.

