El príncipe William y Kate Middleton asisten a los premios BAFTA en medio del drama de la familia real

William y Kate Middleton, príncipe y princesa de Gales sorprendieron con su aparición en la 79.ª edición de los premios BAFTA, celebrada este domingo en el Royal Festival Hall de Londres. La velada marcó el regreso de la pareja a una de las citas más emblemáticas del cine británico, en un contexto familiar complicado para la corona.

La princesa de Gales, conocida popularmente como Kate Middleton, deslumbró en la alfombra roja con un sofisticado vestido largo de Gucci en tono rosa pastel.

A su lado, el príncipe de Gales optó por un look moderno pero elegante, luciendo una chaqueta de terciopelo burdeos combinada con un corbatín negro. A pesar de la expectación mediática, la pareja recorrió la alfombra sin detenerse a hablar con la prensa, dirigiéndose directamente al interior del recinto.

Una vez dentro, los príncipes mantuvieron un encuentro cordial con los organizadores y conversaron sobre las películas nominadas, de acuerdo a lo reseñado por Variety.

La príncesa de Gales se mostró sonriente durante casi toda la ceremonia.

Crédito: Jaimi Joy/Pool Photo via AP.

Una presencia real en tiempos difíciles

La asistencia de los Gales a los BAFTA no estaba confirmada hasta el último momento, debido a los recientes problemas que afectan a la familia real. Su presencia cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el año pasado William acudió en solitario mientras su esposa se recuperaba de una cirugía abdominal que, posteriormente, se reveló relacionada con un diagnóstico oncológico. La última vez que se les había visto juntos en esta gala fue en 2023.

La decisión de asistir se produjo además apenas unos días después del arresto de Andrew Mountbatten-Windsor, tío de William, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

Fuentes cercanas a la casa real indican que, a pesar del escándalo —por el que Mountbatten-Windsor podría enfrentarse a la cadena perpetua si es declarado culpable—, la familia optó por mantener su agenda de compromisos públicos con normalidad. Así lo hicieron también el rey Carlos II en la Semana de la Moda de Londres y la princesa Ana en un acto oficial.

