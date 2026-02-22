BAFTA Film Awards 2026: ¡Lista completa de todos los ganadores!
La ceremonia celebrada en Reino Unido consagró a ‘One Battle After Another’ con seis galardón, mientras ‘Sinner’ se quedó con tres estatuillas
La temporada de premios cinematográficos vive su recta final más emocionante y los Premios BAFTA 2026 lo demostraron. La ceremonia, que se llevó a cabo este 22 de febrero en Reino Unido, fue presentada por Alan Cumming y ‘One Battle After Another’ se convirtió en la gran ganadora.
La gala británica, considerada tradicionalmente como uno de los termómetros más fiables para medir las preferencias de la Academia de Hollywood, dejó claras señales sobre el pulso real de la contienda, aunque también sorpresas que podrían reconfigurar las quinielas.
La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson, considerada la gran favorita para hacerse con el Oscar a Mejor Película, llegaba a los BAFTA con un impresionante respaldo de 14 nominaciones. En la ceremonia, One Battle After Another cumplió con los pronósticos al alzarse con seis premios: Mejor Película, Mejor Director para Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.
‘Sinners’, que era otra de las favoritas con 13 menciones solo logró llevarse tres premios.
¡Conoce la lista completa de ganadores!
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- GANADORA: One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Director
- Yorgos Lanthimos, Bugonia
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Mejor Actor
- GANADOR: Robert Aramayo, I Swear
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor Actriz
- GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Paul Mescal, Hamnet
- Peter Mullan, I Swear
- GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A’zion, Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- GANADORA: Wunmi Mosaku, Sinners
- Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor, One Battle After Another
- Emily Watson, Hamnet
Mejor Guion Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- GANADORA: One Battle After Another
- Pillion
Mejor Guion Original
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
WINNER: Sinners
Película británica destacada
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H is for Hawk
- GANADORA: Hamnet
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Película Animada
- Elio
- Little Amélie
- GANADORA: Zootopia 2
Mejor Película de Habla no Inglesa
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- GANADORA: Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Documental
- 2,000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- GANADOR: Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Edición
- A House of Dynamite
- F1
- Marty Supreme
- GANADORA: One Battle After Another
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- GANADORA: One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- GANADORA: Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Sonido
- GANADORA: F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Mejor Efectos Especiales
- GANADORA: Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Mejor Diseño de Vestuario
- GANADORA: Frankenstein
- Hamnet
- Mary Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Banda Sonora Original
- Hamnet
- One Battle After Another
- GANADORA: Sinners
- Bugonia
- Frankenstein
Seguir leyendo: