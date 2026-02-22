BAFTA Film Awards 2026: ¡Lista completa de todos los ganadores!

La temporada de premios cinematográficos vive su recta final más emocionante y los Premios BAFTA 2026 lo demostraron. La ceremonia, que se llevó a cabo este 22 de febrero en Reino Unido, fue presentada por Alan Cumming y ‘One Battle After Another’ se convirtió en la gran ganadora.

La gala británica, considerada tradicionalmente como uno de los termómetros más fiables para medir las preferencias de la Academia de Hollywood, dejó claras señales sobre el pulso real de la contienda, aunque también sorpresas que podrían reconfigurar las quinielas.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson, considerada la gran favorita para hacerse con el Oscar a Mejor Película, llegaba a los BAFTA con un impresionante respaldo de 14 nominaciones. En la ceremonia, One Battle After Another cumplió con los pronósticos al alzarse con seis premios: Mejor Película, Mejor Director para Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.

‘Sinners’, que era otra de las favoritas con 13 menciones solo logró llevarse tres premios.

¡Conoce la lista completa de ganadores!

Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme

GANADORA: One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

El elenco de ‘One Battle After Another’ durante los British Academy Film Awards en Londres.

Crédito: AP Photo/Alastair Grant.

Mejor Director

Yorgos Lanthimos, Bugonia

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Mejor Actor

GANADOR: Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor Actriz

GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Jessie Buckley actris de ‘Hamnet’ se perfila como la favorita para ganar el Oscar.

Crédito: AP Photo/Alastair Grant.

Mejor Actor de Reparto

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

GANADORA: Wunmi Mosaku, Sinners

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

GANADORA: One Battle After Another

Pillion

Mejor Guion Original

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

WINNER: Sinners

Película británica destacada

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for Hawk

GANADORA: Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor Película Animada

Elio

Little Amélie

GANADORA: Zootopia 2

Mejor Película de Habla no Inglesa

It Was Just an Accident

The Secret Agent

GANADORA: Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Mejor Documental

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

GANADOR: Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Edición

A House of Dynamite

F1

Marty Supreme

GANADORA: One Battle After Another

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

GANADORA: One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

GANADORA: Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Sonido

GANADORA: F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Mejor Efectos Especiales

GANADORA: Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

Mejor Diseño de Vestuario

GANADORA: Frankenstein

Hamnet

Mary Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Banda Sonora Original

Hamnet

One Battle After Another

GANADORA: Sinners

Bugonia

Frankenstein

Seguir leyendo: