Encuentran con vida a madre de Carolina del Norte que salió de compras hace 24 años y no volvió

Una madre de tres hijos que desapareció en diciembre de 2001 en Eden, Carolina del Norte, fue encontrada con vida más de dos décadas después, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham.

Michele Hundley Smith tenía 38 años cuando salió de su casa para realizar compras navideñas y nunca regresó. Dejó a sus hijos, entonces de 19, 14 y siete años, sumidos en una incertidumbre que se prolongó por 24 años.

Las autoridades informaron que el pasado 19 de febrero recibieron nueva información sobre el caso y lograron contactarla al día siguiente. En un comunicado, señalaron que fue localizada “viva y bien”.

La investigación, que durante años involucró a múltiples agencias, incluido el FBI, nunca había logrado esclarecer su paradero.

Pidió privacidad

La oficina del sheriff indicó que Smith solicitó que no se revelara su ubicación actual. Familiares dijeron comprender su decisión, aunque admitieron que persisten preguntas sobre lo ocurrido en 2001.

Barbara Byrd, prima de Smith, expresó alivio al conocer la noticia. “Durante años no supimos si estábamos de luto o esperando”, declaró a medios locales.

Reacciones de sus hijos

La hija de Smith, Amanda, publicó un extenso mensaje en redes sociales tras conocerse el hallazgo. En él describió una mezcla de emociones: felicidad, enojo, desconcierto y dolor.

“Estoy extasiada, enojada, desconsolada… completamente desorientada”, escribió. También recordó el amor que compartió con su madre en la infancia, al tiempo que reconoció el vacío que dejó su desaparición.

En publicaciones anteriores, Amanda había manifestado la angustia de no saber si su madre seguía con vida y el impacto emocional que la ausencia tuvo en ella y sus hermanos.

Durante años, la familia sostuvo que Michele nunca habría abandonado voluntariamente a sus hijos. Incluso se creó una página en Facebook titulada “Bring Michele Hundley Smith Home” para difundir información sobre el caso.

Cuando desapareció, conducía una camioneta Pontiac Trans Sport verde de 1995 que nunca fue encontrada.

