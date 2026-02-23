Irán insiste que tiene derecho a disfrutar de una energía nuclear pacífica, pese a dichos de EE.UU.

En un momento de máxima tensión global, el gobierno de Irán lanzó un mensaje dual a la Casa Blanca: hay disposición para el diálogo, pero no habrá rendición bajo fuego.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, defendió el derecho “soberano” de su nación a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, incluyendo el polémico enriquecimiento de uranio, justo cuando el presidente Donald Trump intensifica su retórica bélica y el despliegue de tropas en la región.

Durante una entrevista en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, Araghchi fue enfático al señalar que el programa nuclear de su país es un asunto de “dignidad y orgullo” que ha sido desarrollado por científicos locales.

“Como país soberano, tenemos todo el derecho a decidir por nosotros mismos”, afirmó el diplomático, desafiando las exigencias de Washington que buscan un “enriquecimiento cero”.

Esta postura choca frontalmente con la estrategia de “máxima presión” de la administración Trump. El mandatario estadounidense advirtió el pasado viernes que Teherán tiene apenas unos días para aceptar un nuevo acuerdo o, de lo contrario, ocurrirán “cosas malas”. Trump ha dejado claro que tiene sobre la mesa la opción de un “ataque militar limitado” para obligar a Irán a ceder no solo en su programa nuclear, sino también en su arsenal de misiles y el financiamiento de aliados regionales.

Curious to know why we do not capitulate? Because we are IRANIAN. pic.twitter.com/jVgbkZv742 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 22, 2026

Entre la diplomacia y los misiles

Frente a ese escenario, Araghchi insistió en que la única vía viable es la diplomacia. “No hay necesidad de ningún aumento militar, y el aumento militar no puede presionarnos”, afirmó.

El canciller, quien participó en la negociación del acuerdo nuclear de 2015 durante la administración de Barack Obama, explicó que su equipo trabaja en un borrador que será presentado al enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Aunque sectores republicanos en el Congreso han exigido “enriquecimiento cero” y el desmantelamiento total del programa, Araghchi afirmó que alcanzar un acuerdo “es bastante posible” si ambas partes logran integrar sus preocupaciones en un texto común.

WATCH: @margbrennan's full interview this morning with Iranian foreign minister Abbas Araghchi: pic.twitter.com/SQQdKjr2Rn — Face The Nation (@FaceTheNation) February 22, 2026

No obstante, lanzó una advertencia clara: si Estados Unidos decide atacar, Irán responderá. “Tenemos todo el derecho a defendernos”, dijo, al señalar que cualquier represalia se dirigiría contra bases estadounidenses en la región.

Según el canciller, los negociadores de ambas potencias lograron avances la semana pasada en Ginebra y se espera una nueva ronda de conversaciones este jueves en la misma ciudad suiza.

El reloj corre para ambas naciones. Mientras Trump asegura que tomará una decisión definitiva en los próximos diez días, Irán se aferra a un “derecho” que considera innegociable, dejando al mundo a la expectativa de si prevalecerá el papel o la pólvora.

Sigue leyendo: