La incertidumbre en México le pegó al duelo Necaxa vs. Querétaro de la Liga Femenil MX

Los momentos de incertidumbre que se vivieron en todo México después del abatimiento del delincuente Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho” afectaron el duelo entre Necaxa y Querétaro de la Liga Femenil MX que fue suspendido unos minutos por supuestas detonaciones de arma de fuego.

Los hechos se suscitaron en las inmediaciones del estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes mientras ambos equipos femeniles se veían las caras en duelo correspondiente a la fecha 10 del torneo Clausura 2026 y donde supuestos balazos obligaron al cuerpo arbitral a suspender por algunos minutos las acciones en busca de salvaguardar la integridad de los actores deportivos y del público asistente.

No obstante que para las autoridades de la Liga MX, del equipo Necaxa Femenil y sobre todo del cuerpo arbitral el asunto no ameritó un reporte oficial de los hechos, en la transmisión de televisión se pudo apreciar la forma como las jugadoras regresaban a los vestidores después de haber iniciado unos minutos antes la segunda mitad del encuentro.

Poco después, los hechos fueron viralizados en redes sociales y en varios videos se observa cómo la silbante Lee Fernanda Natasha Galán Caballero detiene las acciones del partido en el estadio Victoria para que las jugadoras corran a resguardarse a los vestidores en busca de mantener su integridad física intacta.

El partido se reanudó después de casi 15 minutos más tarde, pero nadie dio un reporte oficial y los supuestos golpes o ruidos similares a balazos fueron interpretados como golpes de mofles de carro, pero nadie aclaró nada y mucho menos las autoridades comentaron algo al respecto, tanto del gobierno local, estatal y federal, como tampoco de la Liga Femenil MX o de la Federación Mexicana de Fútbol, aunque se esperaba que después del juego se emitiera un comunicado, pero hasta el momento todo se mantiene dentro del mayor sigilo en Aguascalientes.

En los videos el audio es deficiente; pero previo al corte que hizo la televisora, se escuchan las detonaciones que todo mundo ha negado y que rechazaron que hayan sido provocadas por un arma de fuego debido a los hechos violentos que envuelven a todo México por la muerte de un delincuente de alto perfil.

No obstante la suspensión de múltiples partidos deportivos a lo largo y ancho del país por la situación en Jalisco, uno de los partidos que no fueron reagendados fue el de liga femenil entre Centellas y Gallos Femenil.

