Congresistas demócratas revelan por qué vestirán de blanco en discurso de Trump

El blanco volverá a dominar parte del Congreso de los Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump pronuncie su Discurso del Estado de la Unión. Varias congresistas demócratas vestirán ese color como un mensaje político: una defensa simbólica de los derechos de las mujeres y del acceso al voto.

El gesto no es nuevo. Desde el primer discurso de Trump ante el Congreso en 2017, legisladoras demócratas han utilizado la vestimenta como una forma visible de protesta. En aquel momento eligieron el blanco en homenaje al movimiento sufragista que luchó por el voto femenino. Desde entonces, el simbolismo se ha mantenido con variaciones: en 2018 algunas vistieron de negro en apoyo al movimiento contra el acoso sexual #MeToo, y el año pasado optaron por el rosa para expresar su rechazo a políticas del presidente.

El significado del blanco este año

La representante Teresa Leger Fernández, quien encabeza el Caucus de Mujeres Demócratas, explicó a NBC News que el color elegido responde al contexto político. Según dijo, el blanco representa la lucha histórica de las mujeres por participar plenamente en la democracia y también un recordatorio de que esa batalla continúa.

Leger Fernández señaló que los demócratas ven con preocupación iniciativas legislativas que podrían dificultar el acceso al voto. Entre ellas mencionó propuestas que exigirían prueba documental de ciudadanía para registrarse en elecciones federales, una medida que —según sus críticos— podría afectar a millones de votantes elegibles, incluidas mujeres que cambiaron su apellido tras casarse.

Aunque la legisladora no asistirá personalmente al discurso, miembros del caucus sí estarán presentes en el Capitolio, y quienes participen en eventos alternativos planean mantener el mismo símbolo.

El uso del blanco busca conectar el presente con la historia del sufragio femenino en Estados Unidos. Y más que una elección estética, el color pretende enviar un mensaje claro durante el discurso de Trump.

