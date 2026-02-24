Russell Brand se declara no culpable en nueva audiencia judicial por delitos sexuales

El actor y humorista británico Russell Brand compareció este martes ante el Tribunal de la Corona de Southwark, donde se declaró “no culpable” de dos nuevos cargos por delitos sexuales que se suman a su ya complejo proceso judicial.

En esta nueva audiencia, Brand, de 50 años, negó formalmente las acusaciones que incluyen un cargo de violación y otro de agresión sexual, presuntamente cometidos en Londres en el año 2009.

El intérprete, quien asistió a la cita vistiendo una llamativa camisa con estampado de leopardo, se limitó a confirmar su identidad y pronunciar su declaración de inocencia desde el banquillo de los acusados.

Estas nuevas imputaciones amplían el expediente criminal que el artista enfrenta desde el año pasado. Previamente, Brand ya había sido acusado de otros cinco delitos de índole sexual —incluyendo dos violaciones, una agresión sexual y un atentado contra el pudor— cometidos presuntamente entre 1999 y 2005 contra cuatro mujeres diferentes. Con la inclusión de estos nuevos cargos, el número de presuntas víctimas asciende a seis.

Un juicio de ocho semanas

El caso contra el exesposo de Katy Perry tomó relevancia internacional en septiembre de 2023, tras una investigación conjunta del programa Dispatches de Channel 4 y el diario The Sunday Times. Desde entonces, el actor ha mantenido una postura de rechazo absoluto, asegurando que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Actualmente, Brand reside en Florida, Estados Unidos, pero se encuentra bajo libertad condicional y con la obligación estricta de comparecer ante las autoridades británicas.

Según lo dispuesto por el tribunal, el juicio principal está programado para dar inicio el próximo 3 de junio de 2026. Se estima que el proceso se extienda durante ocho semanas, con una resolución prevista para finales de julio, en lo que promete ser uno de los juicios más mediáticos del año en el Reino Unido.

