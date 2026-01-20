Russell Brand compareció ante un tribunal de Londres por delitos sexuales

El actor y comediante Russell Brand compareció este martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, para enfrentar nuevos cargos penales que incluyen violación y agresión sexual. La comparecencia, realizada a través de videoconferencia desde los Estados Unidos, marca una nueva etapa en el complejo proceso legal que rodea al artista de 50 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en esta audiencia, que duró aproximadamente seis minutos, se le notificaron formalmente a Brand dos nuevos cargos: uno por violación y otro por agresión sexual, ambos relacionados con presuntos incidentes ocurridos en Londres en el año 2009 y que involucran a dos mujeres distintas.

Durante el breve acto legal, Brand, quien vestía una camisa de mezclilla, se limitó a confirmar su nombre completo y su fecha de nacimiento.

Estas nuevas acusaciones se suman a un proceso ya en curso. En mayo de 2025, el comediante se declaró no culpable de cinco cargos previos (dos de violación, dos de agresión sexual y uno de agresión indecente) derivados de denuncias de otras cuatro mujeres por hechos presuntamente ocurridos entre 1999 y 2005.

El juez principal, Paul Goldspring, dictaminó que, debido a la gravedad de los delitos, el caso debe ser trasladado a un tribunal superior. Brand recibió la libertad bajo fianza con la condición de presentarse en el Tribunal de la Corona de Southwark el próximo 17 de febrero para una audiencia preparatoria de juicio.

El caso contra Brand cobró relevancia mundial tras una investigación conjunta del diario The Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4.

Desde el inicio, Brand ha negado todas las acusaciones, afirmando que sus relaciones siempre fueron consensuadas y describiendo el proceso como un “ataque coordinado” de los medios de comunicación. Un juicio por los cargos originales está programado para comenzar a mediados de 2026.

