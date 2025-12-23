Russell Brand fue acusado de dos nuevos cargos de agresión sexual

El panorama legal de Russell Brand se ha agravado. El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que atorizaron dos nuevos cargos contra el actor y comediante, relacionados con denuncias de violación y agresión sexual que habrían ocurrido hace más de una década.

Según el comunicado oficial al que tuvo acceso Deadline, los cargos se derivan de pruebas presentadas por la Policía Metropolitana de Londres tras una investigación exhaustiva. Los incidentes que se le imputan habrían tenido lugar en 2008 y 2012.

Con estas nuevas acusaciones, la presión judicial sobre el ex presentador de televisión aumenta, sumándose a un historial de denuncias que comenzaron a ver la luz de manera pública a finales de 2023.

La jefa de la Unidad Especial de Delitos del CPS, Rosemary Ainslie, confirmó que se iniciaron los procedimientos penales contra el actor de 49 años.

“El CPS ha autorizado a la Policía Metropolitana a presentar dos cargos adicionales de agresión sexual por penetración (violación) contra Russell Brand”, declaró Ainslie, subrayando el compromiso de la institución de llevar ante la justicia los delitos de naturaleza sexual, independientemente del tiempo transcurrido.

Brand, quien en los últimos años ha transformado su imagen pública hacia el activismo político y el bienestar espiritual a través de plataformas digitales, ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra.

En declaraciones previas, el actor sostuvo que todas sus relaciones pasadas fueron “siempre consensuadas”.

Se espera que el comediante comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en las próximas semanas para la lectura formal de los cargos.

Este caso continúa bajo el escrutinio internacional, marcando uno de los procesos judiciales más mediáticos del Reino Unido en los últimos años, mientras las autoridades instan al público a evitar especulaciones que puedan perjudicar la integridad del juicio.

