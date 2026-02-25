Demanda colectiva busca frenar detenciones de ICE en citas de revisión migratoria

Abogados de inmigrantes presentaron una demanda colectiva ante un tribunal federal para impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúe deteniendo a personas migrantes cuando acuden a sus citas obligatorias de registro en San Diego, California, incluso después de haber sido previamente liberadas.

El recurso legal interpuesto por el Centro para el Derecho y la Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional (CHRCL), forma parte de la demanda colectiva presentada el 25 de noviembre de 2025 contra Kristi Noem, en su calidad de Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la demanda, ICE ha estado volviendo a detener a inmigrantes cuando se presentan a sus controles rutinarios sin realizar una nueva evaluación imparcial que justifique su reclusión.

Los demandantes, Chancely Fanfan, María Maldonado Cruz y Elesban Angel Méndez, fueron arrestados nuevamente durante sus citas de supervisión el otoño pasado, pese a que cumplían con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

En diciembre de 2025, la jueza federal Dana Sabraw emitió una orden de restricción temporal que obligó a liberar a los tres demandantes mientras el caso continúa en los tribunales.

En ese contexto, los representantes legales solicitaron una orden judicial preliminar que impida temporalmente a ICE continuar con esta práctica mientras se resuelve el caso, acompañada de la certificación de una demanda colectiva, lo que permitiría extender la protección a todas las personas en situación similar dentro del Distrito Sur de California.

De aprobarse, la certificación podría proteger a docenas de inmigrantes que ya han sido o podrían ser nuevamente detenidos al acudir a sus citas programadas.

Argumentos legales

La demanda sostiene que esta práctica viola la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los abogados argumentan que el gobierno no puede privar a una persona de su libertad sin una justificación adecuada ni sin un proceso justo.

Organizaciones defensoras de inmigrantes afirman que ICE estaría utilizando las citas obligatorias como “trampas” para detener a personas que cumplen con las condiciones de su liberación y que no representan riesgo de fuga ni peligro para la comunidad.

Así, la demanda podría sentar un precedente importante sobre los límites de la autoridad de ICE y las garantías de debido proceso para inmigrantes que cumplen con las reglas mientras esperan la resolución de sus casos.

Mientras el tribunal decide, organizaciones comunitarias recomiendan a las personas con citas programadas consultar con un abogado de inmigración antes de acudir, informar a familiares o contactos de confianza sobre la cita y tener un plan de emergencia en caso de detención.

