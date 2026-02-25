Descubren impacto de bala en un avión de American Airlines que voló de Miami a Medellín

Un avión de American Airlines fue encontrado con un aparente impacto de bala durante su paso por Colombia el pasado lunes, según fuentes familiarizadas con el asunto y documentos revisados ​​por CBS News.

El agujero se localizó en el ala derecha de un avión 737 MAX 8, que voló de Miami, Florida, a Medellín el domingo por la noche como vuelo 923. Tras el aterrizaje, el personal de tierra reportó una perforación “que se extiende a través del alerón derecho”, según los documentos consultados ​​por CBS News. No está claro cuándo ni dónde ocurrió el daño.

Según fuentes citadas por el medio estadounidense, el daño es consistente con un aparente impacto de bala. Hay un punto de entrada que dejó un pequeño agujero redondo en un lado del alerón, así como daños en el probable punto de salida del otro lado. El aparente agujero de bala fue reportado inicialmente por el bloguero de aerolíneas JonNYC en X.

Los alerones de una aeronave son importantes superficies de control de vuelo ubicadas en el borde de salida de cada ala. Generan el alabeo de la aeronave.

An American Airlines plane was found with an apparent bullet hole while in Colombia on Monday, according to sources familiar with the matter and documents reviewed by CBS News.



There were no injuries and the plane experienced no flight-related issues, according to American… pic.twitter.com/WCSMtZB0b1 — CBS News (@CBSNews) February 25, 2026

No hubo heridos y el avión no experimentó problemas relacionados con el vuelo, según American Airlines. “Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia”, declaró American Airlines a CBS News.

“La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para una inspección y reparación adicionales. Colaboraremos estrechamente con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente”, agregó.

Se realizaron reparaciones temporales y el avión voló según lo previsto hacia Miami el lunes por la mañana, de acuerdo con los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24. Posteriormente, permaneció en Florida durante aproximadamente 12 horas antes de volar a Dallas y no ha vuelto a volar desde entonces.

La Autoridad de Aviación Civil informó a CBS News que no tenía información sobre el incidente, pero que estaba investigando.

En 2024, Spirit, JetBlue y American Airlines sufrieron disparos al despegar o aterrizar en Puerto Príncipe, Haití, debido al aumento de la violencia pandillera en la capital. La FAA suspendió temporalmente el tráfico aéreo hacia el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture y las principales aerolíneas suspendieron sus servicios.

