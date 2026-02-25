Muy barato: una filtración revive el esperado Tesla Model 2

Cuando Elon Musk habló recientemente sobre el futuro de Tesla, muchos interpretaron sus palabras como el cierre definitivo de una etapa.

Lee también: Fallo en aranceles de Trump: ¿Bajará el precio de los autos?

El mensaje parecía directo: menos protagonismo para los autos tradicionales y más atención a la conducción autónoma y a desarrollos tecnológicos como Optimus, el robot humanoide de la compañía.

Puedes leer: Recursos gratuitos para aprender a manejar en California

El impacto fue inmediato. Analistas, seguidores e incluso clientes asumieron que el esperado Tesla económico había quedado archivado.

Sin embargo, en el universo Tesla pocas cosas desaparecen por completo. Y ahora, una filtración vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un modelo compacto y accesible que podría cambiar nuevamente las reglas del juego dentro del mercado eléctrico.

Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una filtración que vuelve a encender el interés

El usuario de X conocido como BERKANT, habitual filtrador de información relacionada con futuros lanzamientos de la marca, publicó nuevos indicios ligados al denominado Proyecto Redwood. Este nombre en clave lleva tiempo circulando entre quienes siguen de cerca los movimientos internos de Tesla, pero ahora aparece acompañado de datos técnicos mucho más concretos.

Según la información compartida, el desarrollo incluiría una batería identificada como ‘PACK_53_LFP_NV9X’. Detrás de ese código habría un paquete de 53 kWh con química LFP (litio-ferrofosfato), una tecnología ampliamente reconocida por su menor costo de producción y mayor durabilidad frente a otros tipos de baterías.

Para ponerlo en contexto, modelos actuales como el Tesla Model 3 utilizan baterías cercanas a los 60 kWh, lo que sugiere que este nuevo vehículo apuntaría directamente a reducir costos sin comprometer la funcionalidad diaria.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Plataforma inédita y enfoque totalmente nuevo

El detalle más interesante aparece en la denominación ‘NV9X’. Según el propio filtrador, este código no coincide con ninguna arquitectura existente dentro del catálogo actual de Tesla. Esto indicaría que la marca no estaría simplemente reduciendo el tamaño de un modelo ya conocido, sino desarrollando un vehículo desde cero.

Esa decisión tendría sentido si el objetivo final es fabricar un auto eléctrico realmente masivo, optimizado desde su concepción para ser más barato de producir y eficiente en consumo energético.

Un consumo que sorprende incluso para Tesla

Otra referencia filtrada, denominada ‘wh_mi_target_sub_130’, apunta directamente a la eficiencia energética del proyecto. El objetivo sería alcanzar un gasto inferior a 130 Wh por milla, equivalente a unos 8 kWh cada 100 kilómetros.

La cifra resulta llamativa. Hoy, muchos Tesla en condiciones reales se mueven entre 13 y 14 kWh/100 km, por lo que el nuevo modelo supondría un salto importante en eficiencia. Traducido a la práctica, esto permitiría lograr una autonomía cercana a los 400 kilómetros con una batería relativamente contenida.

El Tesla Model X. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

¿Cómo sería el Tesla más accesible?

Aunque no existen confirmaciones oficiales sobre su diseño, las especulaciones apuntan a una carrocería tipo crossover compacto. El tamaño estimado rondaría los 4.2 metros de longitud, una dimensión muy cercana a la de referentes globales del segmento compacto.

Ese formato tendría lógica comercial: suficiente espacio para el uso familiar urbano, costos controlados y una propuesta atractiva para mercados donde el precio sigue siendo la principal barrera de entrada al vehículo eléctrico.

Seguir leyendo:

Hay riesgos, pero Elon Musk va por más con el robotaxi

El auto de Iron Man llega a una subasta millonaria

Lexus no se duerme y quiere revivir un auto que te encantará