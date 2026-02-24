Hay riesgos, pero Elon Musk va por más con el robotaxi

La carrera por dominar la movilidad autónoma entra en una nueva fase con el proyecto más ambicioso de Tesla: un vehículo diseñado para operar sin conductor humano. Elon Musk ha reiterado que el robotaxi Cybercab llegará al mercado “antes de 2027”, consolidando una visión que busca transformar el transporte urbano mediante inteligencia artificial y automatización total.

El anuncio no solo despierta interés por su promesa tecnológica, sino también por las dudas que rodean la seguridad de los sistemas autónomos actuales de la compañía. Mientras Tesla acelera el desarrollo del Cybercab, los servicios piloto ya activos en Estados Unidos ofrecen pistas sobre los desafíos que aún enfrenta esta tecnología.

Desde junio de 2025, Tesla opera un servicio experimental de robotaxi en Austin, Texas, utilizando unidades del Model Y equipadas con conducción autónoma avanzada. Las reacciones iniciales de usuarios han sido mixtas, y los registros oficiales añaden un elemento clave al debate: la frecuencia de incidentes.

Accidentes que encienden las alertas

Datos recopilados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) indican que el programa ha acumulado 14 incidentes desde su lanzamiento, incluidos choques contra objetos fijos, contactos con camiones e incluso una colisión con un autobús.

Con cerca de 800,000 millas recorridas, la tasa de accidentes registrada por estos robotaxis resulta aproximadamente cuatro veces superior a la de vehículos Tesla conducidos por particulares. Este contraste ha generado cuestionamientos sobre si la tecnología está lista para una adopción masiva.

A pesar de estas cifras, Tesla mantiene intacto su calendario de desarrollo. Elon Musk respondió recientemente a un usuario en la red social X asegurando que el Cybercab tendrá un precio inferior a $30,000 dólares antes de 2027, una cifra que busca posicionarlo como una alternativa accesible dentro del transporte autónomo.

La apuesta por la carga inalámbrica

Más allá de la conducción sin volante ni pedales, el Cybercab integrará una solución que apunta a eliminar uno de los pasos más habituales en los autos eléctricos: conectar el cable de carga.

Un documento oficial de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) confirma que Tesla recibió autorización para emplear tecnología de banda ultra ancha, conocida como UWB, destinada a un sistema de carga por inducción. Este mecanismo permitirá que el vehículo se recargue automáticamente al estacionarse sobre una plataforma especial.

Según el documento, “el sistema de posicionamiento Tesla [para la carga inductivoa] es un sistema de radio UWB de pulso que permite la comunicación entre entre un transceptor UWB instalado en el vehículo eléctrico (EV) y un segundo transceptor UWB instalado en una estación de carga a nivel del suelo, que puede estar ubicada al aire libre, para lograr un posicionamiento óptimo para la carga inalámbrica de EV”.

La meta es clara: automatizar completamente la operación del robotaxi, reduciendo la intervención humana incluso en tareas básicas como la recarga energética.

¿Existe riesgo adicional?

La incorporación de esta tecnología no estaría vinculada directamente con los accidentes reportados. La propia documentación técnica señala que “las señales de UWB ocurren solo brevemente cuando el vehículo se acerca a la plataforma de carga” y que además están “significativamente atenuadas por la carrocería del vehículo colocada sobre la almohadilla”.

Antes de implementar plenamente el sistema inalámbrico, Tesla utilizará una solución provisional basada en Bluetooth para comunicar el vehículo con la estación de carga, una tecnología más extendida y probada.

