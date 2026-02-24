Lexus no se duerme y quiere revivir un auto que te encantará

El segmento de los sedanes deportivos de lujo atraviesa una transición profunda impulsada por la electrificación, y Lexus parece dispuesto a reinterpretar uno de sus nombres más emblemáticos para mantenerse competitivo.

Todo indica que el Lexus IS, conocido por su equilibrio entre confort y manejo dinámico, tendría una nueva oportunidad en el mercado bajo una configuración completamente eléctrica.

La continuidad del modelo sorprendió recientemente tras la llegada de una actualización estética que extendió su ciclo comercial, cuando muchos anticipaban su despedida definitiva. Ese movimiento ahora cobra sentido ante los rumores que apuntan a una evolución mucho más ambiciosa: convertir al IS en un vehículo de cero emisiones alineado con la estrategia global de electrificación de la marca.

Lejos de limitarse a adaptar un modelo existente, Lexus estaría trabajando en una reinterpretación total del sedán, manteniendo su carácter deportivo pero apoyado en nuevas plataformas diseñadas exclusivamente para autos eléctricos.

Inspiración directa del concepto LF-ZC

El posible sucesor eléctrico del IS tendría como punto de partida el concept car LF-ZC presentado por Lexus en 2023. Este prototipo adelantó el lenguaje de diseño que marcará la próxima generación de vehículos eléctricos de la firma japonesa.

Las líneas más limpias, superficies aerodinámicas y una cabina centrada en interfaces digitales anticipan un cambio notable frente al diseño actual. La filosofía busca maximizar eficiencia energética sin perder la elegancia que distingue a la marca dentro del segmento premium.

Interior del Lexus IS F Sport 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Algunos analistas consideran que el Lexus ES previsto para 2026 ya muestra pistas claras de esta transición estética, lo que reforzaría la idea de que el IS seguirá una evolución similar, aunque con una orientación más deportiva.

Nuevas dimensiones y arquitectura eléctrica

Reportes procedentes de Japón señalan que el futuro IS eléctrico alcanzaría aproximadamente 188,5 pulgadas de longitud, equivalentes a unos 4.79 metros. Esto supondría un crecimiento cercano a 7,6 centímetros respecto al modelo actual.

El aumento de tamaño no buscaría convertirlo en un sedán más grande, sino mejorar el espacio interior gracias a la eliminación de elementos mecánicos tradicionales como el túnel de transmisión. Las plataformas eléctricas permiten un piso más plano y una distribución del peso optimizada, factores clave para el confort y la estabilidad.

Se espera que el modelo adopte una arquitectura modular dedicada a vehículos eléctricos, capaz de integrar baterías de alta densidad energética y mejorar tanto la autonomía como el comportamiento dinámico.

Potencia deportiva sin emisiones

La gama podría incluir al menos dos configuraciones mecánicas. Una versión de acceso utilizaría un solo motor eléctrico con tracción trasera, manteniendo el enfoque clásico del IS orientado al manejo deportivo.

Por encima, una variante de doble motor con tracción integral apuntaría directamente al alto rendimiento. Las estimaciones iniciales hablan de cifras cercanas a 500 caballos de fuerza, colocándolo como rival directo frente a sedanes eléctricos premium enfocados en prestaciones.

El Lexus IS F Sport 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Este salto tecnológico supondría abandonar definitivamente los motores de combustión que han caracterizado al modelo desde su lanzamiento, sustituyéndolos por aceleración instantánea, mayor eficiencia energética y un centro de gravedad más bajo.

Parte clave del plan eléctrico de Lexus

La posible llegada del IS eléctrico encaja dentro de la hoja de ruta de Lexus para ampliar rápidamente su catálogo libre de emisiones. La compañía ya ha anunciado su intención de ofrecer al menos 15 modelos eléctricos a nivel global hacia mediados de la década, con una expansión progresiva en los años posteriores.

Revivir el nombre IS en formato eléctrico permitiría conservar el vínculo emocional con clientes tradicionales mientras se atrae a una nueva generación interesada en tecnología, conectividad y sostenibilidad.

Si las proyecciones se cumplen, el Lexus IS eléctrico podría debutar alrededor de 2027 como un sedán compacto de lujo con identidad renovada.

