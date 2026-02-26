Académicos llaman a construir nueva política binacional que elimine autoritarismo y sentimiento antiinmigrante

El Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la UCLA y el Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas (MIGDEP) de El Colegio de México (COLMEX) publicaron de manera conjunta el informe “Más allá de la externalización en la relación entre Estados Unidos y México”, un documento que propone nuevas formas de cooperación bilateral en materia migratoria, con énfasis en la protección de derechos y la transparencia institucional.

De acuerdo a los especialistas, durante décadas, la relación migratoria entre ambos países se ha caracterizado por la externalización, es decir, el traslado de controles migratorios de Estados Unidos hacia territorio mexicano para frenar el flujo de personas antes de que lleguen a la frontera estadounidense.

De ahí, que el documento se presenta como un llamado urgente a repensar la cooperación bilateral, por ello, el informe invita a legisladores, académicos y defensores de derechos humanos a “imaginar y establecer nuevas vías migratorias viables” que garanticen la seguridad de solicitantes de asilo y atiendan la presión en la frontera física. También subraya la necesidad de reforzar la colaboración binacional ante el auge global del autoritarismo y el sentimiento antiinmigrante.

Hiroshi Motomura, profesor distinguido de Derecho Susan Westerberg Prager y codirector del CILP, afirmó que “El momento actual es de urgencia inmediata en materia de políticas migratorias, pero también es esencial profundizar y examinar cuestiones fundamentales, entre ellas, cómo los gobiernos de Estados Unidos y México colaboran para responder a la migración. Este informe pionero diagnostica los problemas actuales de esta colaboración y traza un camino más positivo hacia adelante”.

Por su parte, Talia Inlender, subdirectora del CILP, destacó que el contexto actual representa tanto desafíos como oportunidades, “El desmantelamiento de las instituciones y normas que estamos experimentando actualmente presenta enormes desafíos, pero también oportunidades para reimaginar y reestructurar la relación entre Estados Unidos y México en materia de migración”.

“Esperamos que las recomendaciones del documento constituyan un punto de partida útil para que defensores, académicos y legisladores tracen un camino a seguir basado en la transparencia y la dignidad”, añadió.

Durante el seminario protagonizado por los especialistas, se analizaron propuestas clave del documento, como la necesidad de mayor transparencia en los acuerdos bilaterales, priorizar la protección sobre la aplicación estricta de la ley en la formulación de políticas, y fortalecer alianzas entre la sociedad civil y el mundo académico.

Luicy Pedroza, profesora adjunta del Centro de Estudios Internacionales de COLMEX, subrayó el difícil momento que enfrenta la cooperación bilateral, “Es difícil imaginar un momento más desafiante para la cooperación bilateral desde una perspectiva que defienda los derechos y la dignidad de los migrantes”.

Pedroza añadió que la coyuntura actual pone a prueba la resiliencia institucional, pero también puede representar una oportunidad para modernizar las estructuras de gobernanza migratoria en México, fortaleciendo su transparencia y legitimidad.

El documento fue elaborado por Sofía López Franco, abogada del CILP, con la colaboración de organizadores y participantes de la convocatoria académica.

López Franco enfatizó el papel clave de los actores no gubernamentales, “En este momento difícil, los actores no gubernamentales, incluyendo el mundo académico y los espacios de defensa legal, se encuentran en una posición privilegiada para unirse y reimaginar la relación entre Estados Unidos y México, trabajar para resolver desafíos compartidos e impulsar a los actores gubernamentales hacia soluciones que protejan la seguridad y la dignidad de los migrantes”.

Sigue leyendo: