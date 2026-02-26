Disminuye el rating televisivo del discurso emitido por Donald Trump sobre el Estado de la Unión

Aunque más de 32 millones de personas siguieron por televisión el discurso emitido por el presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, el martes por la noche, la cifra resultó inferior al rating captado el año pasado.

De acuerdo con un reporte divulgado por Nielsen Media Research, compañía dedicada a medir la audiencia en televisión, 32.6 millones de personas estuvieron atentas para escuchar el mensaje emitido por el jefe de la nación durante las cerca de dos horas que se postró en el Congreso.

A pesar de que el rating del evento resultó aceptable, pues estuvo dentro del promedio de audiencia alcanzado en los últimos años, al compararlo con el mensaje emitido por Trump el 4 de marzo del 2025, la audiencia disminuyó, pues en aquella ocasión 36 millones de personas fueron quienes estuvieron atentas a los señalamientos descritos por el republicano de 79 años.

De cualquier manera, por segundo año consecutivo, el mensaje de Trump logró captar mayor interés comparado al emitido por Joe Biden antes de abandonar la Casa Blanca. En ese momento, la audiencia conseguida fue de 32.2 millones de espectadores.

El prolongado discurso emitido hace unos días por Donald Trump sobre el Estado de la Unión no alcanzó el mismo rating del año pasado. (Crédito: Kenny Holston / EFE)

Es de llamar la atención que el interés por escuchar a Donald Trump parece ir en retroceso si se toma en cuenta que, durante su primer mandato, logró captar a más de 47 millones de personas al dar a conocer el balance sobre el país en 2017, esto meses después de haber llegado a la Casa Blanca con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses.

De cara a las elecciones intermedias, la audiencia conseguida por el magnate neoyorquino durante los meses que lleva en Washington no resulta un tema que les preocupe a los demócratas, pues se ubican lejos del logro alcanzado por el expresidente Barack Obama, quien, gracias a un discurso ofrecido en 2009, atrajo a 52 millones de espectadores para escuchar sus palabras.

Sobra decir que el rating televisivo ya no es utilizado como un parámetro 100% confiable para determinar la popularidad de los mensajes emitidos por un político con respecto a otro, pues además de la televisión, ahora existen diversas plataformas a través de las cuales las nuevas generaciones de personas ya no sólo son testigos de un evento determinado, pues además pueden emitir su opinión en tiempo real sobre lo que perciben.

