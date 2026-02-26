Estudiante de la Universidad de Columbia es liberada después de ser detenida por agentes de ICE

La estudiante Elmina Aghayeva fue liberada este jueves después de haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo a información oficial, Aghayeva, originaria de Azerbaiyán, fue arrestada debido a que su visa de estudiante fue cancelada en 2016 “por no asistir a clases”. La agencia señaló además que “la administradora del edificio y su compañera de habitación dejaron entrar a los oficiales al apartamento”.

Horas después, la propia Aghayeva informó a través de una historia en Instagram que había sido liberada. “Estoy sana y salva”, escribió, añadiendo que se encontraba en “total shock por lo sucedido”.

Sin embargo, la detención provocó indignación entre autoridades universitarias y funcionarios públicos. La presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, indicó en una carta a la comunidad académica que agentes federales ingresaron a una residencia universitaria alrededor de las 6:30 a. m. para detener a la estudiante.

Shipman afirmó que los agentes habrían hecho “declaraciones falsas” para acceder al edificio bajo el argumento de buscar a una “persona desaparecida”. En contraste, un representante del DHS sostuvo que los oficiales portaban insignias visibles y se identificaron verbalmente.

En paralelo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su preocupación por el arresto y señaló en la red social X que conversó sobre el caso con el presidente Donald Trump, quien le informó que la estudiante sería liberada de forma inminente.

Just got off the phone with President Trump.



In our meeting earlier, I shared my concerns about Columbia student Elmina Aghayeva, who was detained by ICE this morning.



He has just informed me that she will be released imminently. https://t.co/rvmTWpq83r — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró que, de confirmarse las acusaciones de tergiversación por parte de los agentes, se trataría de una situación que evidencia una organización “fuera de control”. También sostuvo en X que los agentes “no tenían la orden judicial adecuada”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó las acusaciones como “inaceptables” y afirmó que su oficina trabaja con la universidad y las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La Universidad de Columbia ha sido escenario de controversias en los últimos años, especialmente en el contexto de protestas relacionadas con la guerra en Gaza y acciones migratorias de alto perfil.

El año pasado, agentes federales también ejecutaron órdenes de registro en residencias vinculadas a la universidad, en un operativo relacionado con el activista palestino Mahmoud Khalil, entonces estudiante de posgrado y residente legal permanente, quien fue liberado en junio tras tres meses en detención migratoria mientras continúa su proceso legal.

Así, la liberación de Aghayeva ocurre en medio de un clima de creciente escrutinio sobre los procedimientos de ICE y el equilibrio entre la aplicación de leyes migratorias y los derechos civiles en campus universitarios.

