Mayoría de estadounidenses creen que Trump se ha vuelto errático con la edad, según encuesta

La mayoría de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto “errático con la edad”, de acuerdo con una reciente encuesta nacional elaborada por la agencia Reuters y la empresa Ipsos.

El sondeo, realizado durante seis días y que concluyó el pasado lunes, justo un día antes del discurso anual sobre el Estado de la Unión, revela que el 61% de los encuestados describe a Trump, de 79 años, como alguien que ha mostrado comportamientos erráticos a medida que envejece. La percepción atraviesa líneas partidistas: el 89% de los demócratas comparte esa opinión, al igual que el 64% de los independientes y un 30% de los republicanos.

Six in ten Americans — including a significant slice of Republicans — think President Donald Trump has become erratic as he ages, according to a new Reuters/Ipsos poll https://t.co/EYhuzArAKF — Reuters (@Reuters) February 24, 2026

Cabe destacar que al iniciar su segundo mandato no consecutivo el 20 de enero de 2025, Trump se convirtió, con 78 años, en la persona de mayor edad en asumir la presidencia de los Estados Unidos.

Desde campaña, la salud de Trump ha sido motivo de preocupación, cuando circularon informes de que no recordaba el contenido de exámenes cognitivos que afirmaba haber superado con creces.

Desde entonces, el presidente ha sido visto con extrañas decoloraciones en la mano, se muestra habitualmente desorientado y apático durante reuniones cruciales con líderes mundiales.

Pese a los resultados de la encuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, rechazó los resultados y calificó la encuesta como parte de “narrativas falsas y desesperadas”. Según afirmó, “la agudeza de Trump, su energía incomparable y su accesibilidad histórica” lo distinguen de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Los resultados, además, enmarcan una preocupación más amplia sobre la edad de los líderes en Washington. Un 79% de los encuestados coincidió en que “los funcionarios electos en Washington, D.C., son demasiado mayores para representar a la mayoría de los estadounidenses”.

Actualmente, la edad promedio en el Senado ronda los 64 años, mientras que en la Cámara de Representantes es de aproximadamente 58.

Incluso entre los demócratas existe inquietud sobre la edad de sus dirigentes. El 58% de los votantes demócratas encuestados considera que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, de 75 años, es demasiado mayor para desempeñarse en el gobierno.

