TV Azteca pide reestructurar su deuda vía concurso mercantil

Este jueves 26 de febrero del 2026, la segunda televisora más importante de México y parte del Grupo Salinas, TV Azteca, indicó en un comunicado que ha iniciado un proceso de concurso mercantil voluntario, lo que es equivalente a declararse en bancarrota controlada con el propósito de refinanciar sus deudas fiscales y acreedores extranjeros para evitar el quiebre total de la compañía.

Aunque la cadena de televisión indicó en el comunicado que los retos financieros comenzaron desde el 2018 con el pago de más de 3,800 millones de pesos al gobierno para la renovación de licencias, y se agravaron durante la pandemia con la falta de inversión publicitaria que afectó sus ventas.

El origen de su deuda proviene del 2017, cuando recibió bonos por parte de acreedores estadounidenses que alcanzaron los $400 millones de dólares, los cuales vencían en 2024; sin embargo, la cadena dejó de pagar los intereses desde 2021 alegando dificultades por la pandemia, haciendo que el monto por intereses acumulados creciera hasta los $600 millones de dólares que están siendo reclamados actualmente.

En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.



En el comunicado, en el que se expresa la decisión tomada durante una asamblea general extraordinaria por parte de sus accionistas, también se explicó que la televisora cumplió recientemente con sus obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que la ha dejado insolvente para pagarles a sus acreedores.

Al respecto de la decisión de solicitar un proceso de concurso mercantil, Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, comentó que esto solo se trata de una herramienta de última instancia para preservar el valor de la compañía al tiempo que continúa con sus operaciones.

El proceso legal será supervisado por un juez, en el que se asegurará que la renegociación cumplía con las ordenanzas y equidad para ambas partes; además, le permitirá que la compañía siga transmitiendo y produciendo contenido.

