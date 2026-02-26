Veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU. acusado de entrenar a pilotos militares chinos

Un veterano de 24 años de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue arrestado y acusado de conspirar para entrenar a pilotos militares chinos sin autorización del gobierno estadounidense.

Gerald Eddie Brown Jr., de 65 años, fue detenido el miércoles en Jeffersonville, Indiana, y enfrenta cargos por presuntamente violar la Ley de Control de Exportación de Armas, informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Dicha ley prohíbe que ciudadanos estadounidenses proporcionen entrenamiento o asistencia militar a fuerzas extranjeras sin una licencia del Departamento de Estado.

Según el Departamento de Justicia, Brown se mudó a China hace aproximadamente dos años para aceptar un puesto como instructor de pilotos de combate. Su arresto marcó su primera vez en territorio estadounidense desde que se trasladó al extranjero.

El subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del Federal Bureau of Investigation (FBI), Roman Rozhavsky, afirmó que el gobierno chino continúa explotando la experiencia de militares actuales y retirados para modernizar sus capacidades.

Carrera militar y presuntos vínculos

Brown se retiró en 1996 con el rango de mayor. Durante su carrera comandó unidades responsables de sistemas de lanzamiento de armas nucleares, dirigió misiones de combate y fue instructor en diversos aviones de ataque y combate, incluido el avanzado F-35 Lightning II.

Los fiscales sostienen que comenzó a gestionar su contrato para entrenar a pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación en agosto de 2023. En conversaciones presuntamente mantenidas con el ciudadano chino Stephen Su Bin —condenado en 2016 por robar secretos militares estadounidenses—, Brown habría manifestado reiteradamente su intención de instruir a pilotos chinos.

De acuerdo con la acusación, viajó a China en diciembre de 2023 y, en su primer día de trabajo, respondió durante tres horas preguntas sobre la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Posteriormente, habría preparado presentaciones sobre su experiencia y pasado casi dos años entrenando a miembros de la PLAAF.

El subdirector del FBI en Nueva York, James Barnacle, calificó los hechos como una “traición” que expuso tácticas militares sensibles y puso en riesgo la seguridad nacional y la de aliados estadounidenses.

Posibles penas y antecedentes similares

Si es declarado culpable, Brown podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares por cada violación de la Ley de Control de Exportación de Armas.

El caso recuerda al del ex piloto del Cuerpo de Marines Daniel Edmund Duggan, acusado en 2017 de entrenar a pilotos chinos en operaciones vinculadas a portaaviones. Duggan fue arrestado en Australia en 2022 y ha negado los cargos.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que continuarán investigando cualquier intento de transferencia no autorizada de conocimientos militares a potencias extranjeras.

