Brasil contará con Kaká y Adriano para amistoso de leyendas contra México

El Estadio Banorte, sede de la inauguración del Mundial 2026, volverá a recibir figuras históricas del futbol internacional antes de convertirse oficialmente en escenario mundialista. El próximo 19 de abril será el turno de un partido especial: un duelo entre leyendas de Brasil y México que reunirá a nombres que marcaron época tanto en Europa como en selecciones nacionales.

Kaká y Adriano encabezan la lista del representativo brasileño, según informó ESPN este viernes.

El exmediocampista del Real Madrid viajará a la Ciudad de México para participar en este encuentro, acompañado por Adriano, delantero que militó en clubes como el Inter de Milán y la Roma. Ambos se integran a un plantel que ya tenía confirmadas otras figuras reconocidas a nivel global.

Un duelo de históricos en la antesala del Mundial 2026

El equipo brasileño contará también con Ronaldinho, exjugador del Barcelona; Marcelo, exdefensor del Real Madrid; y Edmilson, campeón del mundo en 2002. La combinación reúne talento ofensivo, experiencia y una fuerte carga simbólica para los aficionados que crecieron viendo a estas figuras en la élite del futbol europeo y sudamericano.

Del lado mexicano, el conjunto será comandado por Rafael Márquez y Jared Borgetti. Este último, uno de los goleadores históricos de la Selección Mexicana y actual analista de ESPN, reforzará al equipo nacional para el compromiso ante Brasil. La convocatoria incluye además a Miguel Layún, Pavel Pardo y Andrés Guardado, así como al actual auxiliar de la Selección Mexicana, Rafael Márquez.

El partido forma parte de la agenda previa del Estadio Banorte rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Antes del encuentro de leyendas, el inmueble será reinaugurado con el partido entre México y Portugal programado para el 28 de marzo. Posteriormente, también está previsto el regreso del América para disputar sus últimos partidos como local en el Clausura 2026.

El calendario del estadio contempla este compromiso el 19 de abril, antes de que el inmueble sea entregado a la FIFA a más tardar el 11 de mayo, fecha límite para dejar todo listo de cara a la inauguración del Mundial 2026.

