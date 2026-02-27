Este fue el rating de la entrega de “Premio Lo Nuestro” del año 2026

El pasado jueves 19 de febrero, TelevisaUnivision transmitió la entrega anual de “Premio Lo Nuestro“, que este año se llevó a cabo en el Kaseya Center en Miami. Hoy, la cadena nos confirmó el rating que obtuvo dicha gala y, según un comunicado de prensa, Univision obtuvo más de mil millones de interacciones en televisión, redes sociales, plataformas digitales y ViX.

En cuanto a la transmisión de tres horas, alcanzaron a más de 4.7 millones de televidentes totales 2+ a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, lo que representa un aumento del +14% en comparación con la edición de 2025.

Las personalidades que estuvieron conduciendo la gala fueron: Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina promediaron. Y esta sección del rating televisivo derivó en 2.1 millones de televidentes 2+ y se posicionó como el programa número uno de toda la televisión durante el horario estelar y todo el día entre los hispanos de EE. UU. entre televidentes 2+, adultos 18-49 y adultos 18-34.

Estos registros confirman que Univision obtuvo gran ventaja por encima de la programación de Telemundo, es decir: “La Casa de los famosos 6” y “Lobo, Morir Matando”.

