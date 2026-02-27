Guanajuato, la violenta región de México donde el narco rompió uno de sus antiguos códigos

La escena se repite con una crudeza cada vez más frecuente en Guanajuato: hombres armados irrumpen en espacios cotidianos y disparan sin distinguir edades. Lo que durante años se consideró una línea roja dentro del crimen organizado, el no atacar a niños, mujeres o adultos mayores, parece haberse desdibujado en una de las entidades más golpeadas por la violencia en México.

El episodio más reciente ocurrió en un parque en el municipio San Francisco del Rincón. Vecinos convivían como de costumbre cuando un grupo armado abrió fuego. El saldo fue de 10 personas heridas, ocho de ellas menores de edad. Horas después murieron Fernando y Giovanni. Las víctimas infantiles fueron distribuidas en hospitales de la región; un menor permanecía hospitalizado con estado de salud reservado, según autoridades estatales.

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que las investigaciones avanzan y calificó el ataque como “reprobable desde cualquier perspectiva”, al subrayar que niñas y niños resultaron afectados de manera directa. Giovanni, una de las víctimas mortales, era tío de Yiancarlo, adolescente asesinado en enero de 2025 en un restaurante del mismo municipio, también durante un ataque armado, según informó el semanario Proceso.

La violencia que alcanza a la niñez no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, en León, dos hermanos de 5 y 11 años fueron asesinados a balazos dentro de su casa. Hombres armados llegaron en motocicleta y automóvil, ingresaron al domicilio y dispararon contra la familia. La madre y la abuela de los menores resultaron heridas. Las autoridades investigaron el inmueble como un presunto punto de venta de droga, mientras los agresores escaparon sin ser detenidos.

#LaDeHoy | “Yo la amo, ella es mi vida, ahí está mi hermanita”, fueron las palabras de uno de los sobrevivientes de la masacre en #Salamanca, #Guanajuato, al ver a su hermana tendida sobre la cancha de futbol. A tres días del ataque, ya hay más detalles de las víctimas: pic.twitter.com/uwfVpsdM47 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 29, 2026

En enero de 2026, tres ataques casi simultáneos en comunidades de Valle de Santiago, en los límites con Michoacán, dejaron seis personas asesinadas, entre ellas un menor y un adolescente. Los agresores irrumpieron en una vivienda durante la madrugada y sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Vecinos relataron que escucharon decenas de disparos y vieron a un hombre huir con un arma larga. Horas más tarde se reportó otra agresión en la comunidad vecina.

Especialistas advierten que estos hechos reflejan una transformación profunda en las dinámicas criminales. El analista en seguridad pública David Saucedo señaló al diario El Informador que el involucramiento de menores en ataques armados puede responder a distintas hipótesis: desde el llamado daño colateral hasta agresiones focalizadas contra adolescentes presuntamente vinculados con grupos delictivos, a quienes se les trata como adultos bajo una lógica de exterminio.

La tercera hipótesis, señala el experto, es aún más alarmante: actos de narcoterrorismo destinados a “calentar la plaza”, es decir, enviar un mensaje brutal a organizaciones rivales mediante acciones que generen impacto social y mediático. Bajo esa lógica, los códigos tradicionales del crimen organizado, que evitaban agredir a sectores considerados intocables, habrían quedado atrás.

Las cifras respaldan la preocupación. Durante 2025 se registraron en el país 609 homicidios de menores de entre 0 y 17 años con arma de fuego, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Guanajuato encabezó la lista con 90 casos, seguido de Michoacán, con 64, y Sinaloa, con 55. En colonias populares, parques y pequeñas comunidades rurales, la violencia ya no distingue horarios ni edades.

En Guanajuato, donde la disputa entre grupos criminales ha recrudecido en los últimos años, la niñez quedó atrapada en un conflicto que rompió uno de los antiguos códigos del narco y dejó al descubierto el deterioro de los límites que alguna vez presumieron respetar.

Sigue leyendo:

– Desde fiestas navideñas a canchas de futbol: Las peores masacres ocurridas en Guanajuato.

– Detienen a tres hombres por su relación con la masacre en campo de futbol en Guanajuato.