Detienen a tres hombres por su relación con la masacre en campo de futbol en Guanajuato

A unos cuantos días del lamentable hecho ocurrido en la ciudad de Salamanca, donde un comando armado asesinó a 11 personas en un campo de futbol, autoridades de Guanajuato dieron a conocer el arresto de 3 personas responsables.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó que las capturas fueron resultado de operativos coordinados y focalizados desplegados en diversos municipios de la región.

La dependencia explicó que los detalles específicos del arresto, así como la participación que tuvieron los detenidos se darán a conocer más adelante, a fin de no poner en riesgo las investigaciones que se llevan a cabo.

Sin embargo, sostuvo que el caso “no quedará impune” y que las acciones de las autoridades están orientadas a identificar, localizar, detener y llevar ante la Justicia a los responsables.

Una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Guanajuato está enfocada en la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los ductos de gasolina que corren por la zona.

De manera extraoficial, circula la versión de que los 5 agentes de seguridad privada que forman parte de las 11 víctimas mortales de la masacre estaban vinculados al CJNG.

Previamente, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que se tenían “avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones”, y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas.

Las investigaciones señalaron la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque conocido como “Los Marros”, una célula delictiva del Cártel Santa Rosa de Lima que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”.

