Honduras apuesta como entrenador por un español que dirigió en el Ascenso de México

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó este viernes la llegada del español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, en una decisión que apunta directamente al objetivo de clasificar al Mundial de 2030. El anuncio se hizo a través de un breve comunicado en redes sociales, donde el organismo dio la bienvenida al exguardameta y marcó el inicio de un nuevo ciclo al frente de la Bicolor.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

“Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra selección nacional. Nuevo camino. Nueva ilusión“, indicó la FFH.

🔎 Conocé más sobre el nuevo seleccionador de #LaH 🇭🇳



✅José Francisco Molina asume el reto de dirigir a nuestra Selección Nacional 🇭🇳 en una nueva etapa llena de compromiso y objetivos claros.



➡️Con amplia trayectoria en el fútbol profesional, llega con una visión enfocada en… pic.twitter.com/FjqGEtqCh0 — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) February 27, 2026

Molina, de 55 años y nacido en Valencia, asumirá no solo como entrenador del combinado mayor, sino también como director deportivo de las selecciones hondureñas. Se trata de un cargo que ya desempeñó en la Real Federación Española entre 2018 y 2022. Como futbolista, formó parte de la selección española en el Mundial de Francia 98 y en la Eurocopa de Países Bajos de 2000.

En España es especialmente recordado por su etapa en el Atlético de Madrid, donde fue el arquero titular durante el histórico doblete de la temporada 1995-96, cuando el equipo conquistó la Liga y la Copa del Rey bajo la conducción de Radomir Antic.

Un técnico con recorrido internacional

Ya en su faceta como entrenador, Molina ha acumulado experiencias en distintos países. El año pasado logró un hito en la Superliga India al conseguir que el Mohun Bagan revalidara el título (League Shield), destacándose por la solidez mostrada a lo largo de la temporada regular. Antes dirigió en la cantera y el primer equipo del Villarreal, en el Getafe B, el Kitchee de Hong Kong, el Atlético Calcuta y el Atlético de San Luis en el Ascenso mexicano en 2018.

Tras aquel éxito en India, explicó cuál fue la base del logro: “Para ganar un título hay que ser un equipo. No se trata solo de tener once jugadores. Tenemos que ser un equipo, juntos. Todos tienen que sentirse importantes dentro del equipo”.

Las autoridades hondureñas apuestan a que esa visión colectiva se traduzca en un proyecto sostenido que permita al país regresar a una Copa del Mundo. Honduras ya disputó los Mundiales de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y buscará alcanzar su cuarta participación en 2030.

El equipo centroamericano no logró clasificarse al Mundial de 2026 en Concacaf bajo la dirección del colombiano Reinaldo Rueda, pese a que anteriormente sí consiguió el boleto para Sudáfrica 2010. Ahora, con Molina al mando, se abre una nueva etapa.

El debut del técnico español será el 31 de marzo frente a Perú, en la ciudad española de Leganés.

Sigue leyendo:

· Mathieu, el ex Barcelona que trabaja en una tienda de deportes tras sufrir de depresión

· Inter Miami visitará la Casa Blanca: ¿Messi se reunirá con Trump tras ganar la MLS Cup?

· Brasil contará con Kaká y Adriano para amistoso de leyendas contra México