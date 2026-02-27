Mathieu, el ex Barcelona que trabaja en una tienda de deportes tras sufrir de depresión

Jérémy Mathieu formó parte de uno de los ciclos más exitosos del Barcelona en la última década. El defensor francés integró el plantel que conquistó la Champions League 2014/15, la quinta en la historia del club y la más reciente hasta ahora. Entre 2014 y 2017 ganó 10 títulos con la camiseta blaugrana.

Sin embargo, años después de aquella etapa dorada, su presente es muy distinto al que muchos imaginaban para un excampeón de Europa. A los 42 años, Mathieu confirmó que trabaja como vendedor en una tienda de la marca deportiva Intersport.

En una entrevista concedida a beIN Sports, el exfutbolista habló abiertamente sobre la depresión que atravesó tras su retiro y respondió a las imágenes que circularon meses atrás, donde se le veía desempeñando esa labor. “Sí, soy vendedor allí”, afirmó, despejando cualquier duda sobre la autenticidad de las fotografías.

El retiro, la depresión y un nuevo comienzo

Mathieu explicó que la oportunidad surgió gracias a un antiguo compañero del Sochaux, Loïc Loval-Landré. “Intenté quedarme en el fútbol, como todo el mundo, pero probé con el fútbol amateur. Luego, él también trabaja ahí, sabía que yo necesitaba salir un poco de casa, porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada y me dijo: ‘Si quieres, hay un puesto libre‘. Y yo dije: ‘Bueno, ¿por qué no?‘ Y así fue, surgió naturalmente”.

El exdefensor, que también vistió las camisetas del Toulouse, Valencia y Sporting de Lisboa, se retiró en 2020 tras sufrir una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante un entrenamiento en Portugal. La decisión fue abrupta. “Durante un entrenamiento, hay una pelota en el aire, un chico me da en la pierna, se fue todo… Así que, me rompí los cruzados. Y ese día decidí parar. Tenía 36 años. Ya tenía problemas para ir a entrenar. Solo quería jugar. Y me dije: ‘Ya está, es el momento, paro‘. Con la carrera que tuve… Así que se acabó de golpe. Por eso no me dio tiempo a preparar el después. Fue difícil el retiro, no quería terminar así. Estaba, francamente, perdido”.

Con el paso del tiempo, el impacto emocional fue evidente. “Tuve un rato en que estuve bien. Después de la lesión, dije que paraba. Pero en realidad, sí, es el después. En algún momento dejas de hacer cosas, ya no entras al vestuario, ya no tienes ese público. Y te vas hundiendo y no te das cuenta. Y después, en algún momento, sientes dentro que algo va mal. Pasé por una etapa de depresión, porque hay que decirlo, no hay problema. Y luego, estuve encerrado en casa y me dije: ‘Bueno, no, en algún momento hay que salir, hay que vivir‘. Y después encontré esto. Y bueno, hay que tener vida social, ver gente”.

Aunque dejó claro que el empleo no es definitivo, también reconoció que atraviesa un momento complejo fuera de las canchas. “El problema es que no puedo hablar mucho de eso. Porque, justamente, por eso Intersport, porque me pasa algo y tengo muchos problemas. Solo puedo decir que estoy en un proceso judicial. Eso es todo”.

Su testimonio expone una realidad poco visible en el futbol profesional: el vacío que puede dejar el retiro y la necesidad de reconstruirse más allá de los títulos.

