Quiénes son los hermanos Arzate y por qué EE.UU. ofreció 10 millones de dólares por su captura

El gobierno de Estados Unidos colocó a René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “Aquiles”, en el centro de su nueva ofensiva contra el narcotráfico al ofrecer hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

La recompensa fue anunciada el jueves, junto con una acusación ampliada por narcoterrorismo y otros delitos federales relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La medida ocurre días después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y marca un viraje de atención hacia la estructura del Cártel de Sinaloa en la frontera norte. Washington sostiene que los hermanos Arzate controlan desde hace más de 15 años la plaza de Tijuana, un corredor estratégico para el trasiego de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia California.

De acuerdo con reportes del diario El Universal, la acusación formal presentada en el Distrito Sur de California sustituye un proceso abierto desde 2014 y amplía los cargos para incluir narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera, empresa criminal continua y conspiración para el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Ayúdenos a capturar a dos de los operadores más conocidos del Cartel de Sinaloa. Ofrecemos hasta $10 millones de dólares en recompensa por información conducente al arresto y/o condena de los jefes de la Plaza de Tijuana, René y Alfonso Arzate-García. https://t.co/Wjguh0wjBw pic.twitter.com/fYwgtI0uox — US Dept of State INL (@StateINL) February 26, 2026

El Departamento de Estado informó que la recompensa se ofrece en coordinación con la División de San Diego de la DEA y fiscales federales.

Para las autoridades estadounidenses, René Arzate García, nacido Baja California, es un líder de alto rango responsable de la operación criminal en el norte del estado y presuntamente se encuentra oculto en México. El FBI lo identifica también con los alias de “General” y “Apá”. Su hermano Alfonso, “Aquiles”, es señalado como coadministrador de la estructura en Tijuana.

La relevancia de Tijuana radica en su posición geográfica. La ciudad colinda con San Diego, uno de los principales puntos de cruce comercial y humano entre México y Estados Unidos. En ese corredor, el fentanilo que cruza hacia el norte alimenta una crisis de salud pública, mientras armas y dinero fluyen en sentido contrario.

Expertos consultados por el sitio Animal Político explican que el ascenso de los hermanos Arzate se remonta a la fragmentación del antiguo Cártel de Guadalajara a finales de los años 80, que dio origen a organizaciones regionales en Tijuana, Juárez y Sinaloa. Durante años, la plaza de Tijuana estuvo bajo control de los hermanos Arellano Félix, hasta que disputas internas y la irrupción de emisarios sinaloenses modificaron el equilibrio.

En ese contexto, los Arzate consolidaron una célula propia. Primero operaron en un entorno dominado por el Cártel de Tijuana y después se alinearon con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. Con el debilitamiento de sus rivales y la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su influencia creció hasta convertirlos en jefes de plaza.

Investigaciones de la DEA los ubican desde 2011 como responsables de recibir cargamentos en Tijuana y coordinar su distribución en ciudades como Oceanside, National City y Chula Vista, en California. En 2014 fueron acusados por conspiración para importar marihuana, pero las investigaciones posteriores incluyeron tráfico de grandes volúmenes de metanfetamina y cocaína, así como operaciones de lavado de dinero.

El nuevo expediente judicial los señala además de utilizar violencia extrema para mantener el control territorial, incluidas ejecuciones, secuestros y extorsiones. La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera por parte del gobierno estadounidense abrió la puerta para formular cargos de narcoterrorismo, con penas que pueden alcanzar cadena perpetua.

