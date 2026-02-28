Prescripción de millones de antibióticos por parte de dentistas genera serias preocupaciones

La recomendación médica de millones de antibióticos en materia odontológica genera serias preocupaciones de salud, especialmente el uso de clindamicina, conocido por sus altos niveles de complicaciones mortales. Solo en 2025, los dentistas prescribieron más de 2,3 millones de recetas de clindamicina. El aumento del empleo de este antibiótico, a pesar de sus riesgos, resalta la necesidad de una reevaluación de las prácticas en odontología.

La historia de Dolores Hernández Owens, referida por el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP, por sus siglas en inglés), ejemplifica los peligros asociados con la prescripción de clindamicina. A sus 92 años, una simple extracción dental resultó en complicaciones graves, incluyendo una infección por Clostridioides difficile, que conlleva efectos devastadores para la salud.

Se ha demostrado que más del 50% de los individuos que desarrollan infecciones por C. difficile habían utilizado antibióticos recientemente. En el caso de Owens, su enfermedad se presentó como resultado del tratamiento dental, lo que lleva a su familia a cuestionar la seguridad de dichas prácticas.

Resistencia antimicrobiana e inadecuada prescripción

Es importante destacar que investigaciones indican que el 80% de las prescripciones de antibióticos en odontología son innecesarias. Este uso excesivo no solo incrementa el riesgo de infecciones resistentes, sino que también contribuye a la carga global de la resistencia antimicrobiana, que causa millones de muertes anualmente.

Pero, a pesar de las recomendaciones emitidas por expertos para limitar el uso de clindamicina, su prescripción por parte de los dentistas sigue siendo alarmantemente alta.

Desde 2020, la prescripción de antibióticos en odontología ha aumentado en un 6%, lo que indica una desconexión entre el conocimiento científico y la práctica clínica.

Efectos de la clindamicina

La clindamicina es un antibiótico que generalmente se tolera bien en pacientes de edad avanzada con función renal y hepática normal, sin necesidad de ajuste de dosis, aunque su semivida de excreción puede prolongarse ligeramente.

Efectos a corto plazo. Los efectos adversos más comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y esofagitis, especialmente por vía oral. En ancianos debilitados, hay mayor riesgo de diarrea severa o colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que puede aparecer durante o poco después del tratamiento. Otras reacciones incluyen erupciones cutáneas, prurito y, en infusiones rápidas IV, hipotensión o paro cardiorrespiratorio.

Efectos a largo plazo. El uso prolongado puede causar sobrecrecimiento de hongos o bacterias resistentes, alteraciones hematológicas y prolongación del intervalo QT, con riesgo de arritmias como torsades de pointes, particularmente en ancianos con comorbilidades. La colitis por C. difficile puede persistir hasta dos meses postratamiento y requerir vigilancia continua. Anomalías hepáticas o renales son menos frecuentes pero posibles en tratamientos extendidos.

