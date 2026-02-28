Stephanie Salas revela cómo se dio el flechazo con Humberto Zurita: “Vamos para 4 años”

La actriz Stephanie Salas afirmó haber encontrado armonía en todos los ámbitos de su vida, especialmente el profesional y amoroso gracias a la puesta en escena en la que comparte créditos con su pareja, el actor Humberto Zurita.

En una nueva ronda de declaraciones a la prensa, la integrante de la dinastía Pilar habló como nunca antes sobre su historia de amor con el histrión, revelando detalles sobre su primer acercamiento y aclarando aquellos rumores que se han generado a lo largo de su relación.

Salas, hija de Sylvia Pasquel, confesó que si bien conocía a Humberto Zurita por su presencia en la escena artística, el flechazo tuvo lugar hasta el año 2022.

“Yo lo conocí trabajando hace mucho tiempo, y la verdad no había sabido de él y de repente como que en la hecatombe lo reencontré y fue como: ‘¿Cómo estás?’, por ahí del 2022-23, avanzado, la cosa es que vamos para 4 años“, indicó en una charla con la prensa.

Pese a manejar su vida amorosa lejos de los reflectores, la famosa no ha estado exenta de las críticas y rumores sobre la naturaleza de su romance con Humberto Zurita. En respuesta a quienes aseguran que la diferencia de edad con su enamorado ha sido causante de conflictos, apuntó:

“Compaginamos bien, compartimos también una época, de repente hay muchos comentarios que yo no compartiría porque para mí no hay una división de edades. Creo que la edad está aquí en la mente, entonces tú vas a compartir con alguien que sea compatible con lo que tú piensas, y con lo que estás buscando también. Todo nace de aquí, pero todo se va también para acá”.

Es justo esta igualdad en opiniones la que ha permitido que la química de la pareja también se haga presente en los escenarios. Actualmente, Zurita y Salas protagonizan una gira en todo México gracias a la obra de teatro “El Seductor”.

Sobre este proyecto en conjunto, la nieta de Silvia Pinal dijo: “Estoy viviendo una gran etapa de mi vida, hablando un poquito del teatro estoy hoy trabajando hoy con quien más amo, hacemos cosas juntos, a veces él se va a proyectos, yo me voy a otras cosas”.

Stephanie Salas sustentó sus declaraciones afirmando que sus experiencias de vida la han llevado a buscar su bienestar y alejarse de situaciones o personas que no aportan cosas positivas a ella. De haber desencuentros graves con el histrión por su diferencia de edad, su romance no habría sobrevivido los primeros años, afirmó.

“Siempre he querido lo mejor para mí. Soy una persona que me cuido, me procuro, me quiero, en todos los sentidos, espiritual, emocional, física”, señaló antes de dar por terminada su entrevista con la prensa.

