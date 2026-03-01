Chris Hemsworth reveló el secreto de su matrimonio con Elsa Pataky

En un mundo como el de Hollywood, donde los romances suelen ser efímeros, Chris Hemsworth y Elsa Pataky lograron consolidarse como una de las parejas más estables y queridas de la industria.

Tras casi 15 años de matrimonio, el intérprete de Thor decidió romper el silencio y revelar el verdadero secreto detrás de su éxito amoroso: la honestidad brutal de su esposa.

En una reciente entrevista exclusiva con la revista People, Hemsworth, de 42 años, calificó la sinceridad de Pataky como su “estrella del norte de la verdad”.

Según el actor, la capacidad de Elsa para ofrecer una evaluación crítica y sin filtros es lo que mantiene los pies en la tierra. “Puedo mostrarle algo a mucha gente y me dirán: ‘¡Oh, gran trabajo!’, pero Elsa me dirá si realmente apesta”, confesó entre risas.

Por su parte, la actriz española de 49 años reafirmó esta dinámica, admitiendo que no teme decirle cuando algo “simplemente no es gracioso” o “no funciona”. Para Hemsworth, esta honestidad es su barómetro personal, no solo en su relación, sino también en sus decisiones de carrera, desde guiones hasta comerciales.

Más allá de la honestidad: tiempo y amistad

Sin embargo, la verdad no es el único ingrediente. El actor también destacó la importancia de “hacer espacio” para el otro.

En declaraciones recientes, Hemsworth admitió que han enfrentado momentos complicados donde el trabajo y la crianza de sus tres hijos —India Rose, de 13 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 11— absorbían toda su energía.

“El secreto es volver a ser nosotros, alejarnos del caos y priorizar la amistad y la curiosidad por el otro”, explicó.

Para los Hemsworth-Pataky, mantener viva la chispa de la aventura y ser capaces de reírse de sí mismos ha sido la clave para superar las crisis y seguir eligiéndose cada día.

Seguir leyendo:

· Chris Hemsworth se sincera sobre su labor en Marvel: “Me sentí un poco estancado”

· Chris Hemsworth se sincera sobre su labor en Marvel: “Me sentí un poco estancado”

· Fotos: Así de hermosa luce la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth por Navidad