Elijah Blue Allman, hijo de Cher, es arrestado en Nuevo Hampshire por allanamiento y agresión

Elijah Blue Allman, el hijo menor de la icónica cantante Cher, fue arrestado el viernes en Concord, Nuevo Hampshire, tras un incidente en un prestigioso internado.

De acuerdo a Entertainment Weekly, la policía de Concord informó que los agentes acudieron alrededor de las 6:51 de la tarde (hora local) a la escuela preparatoria St. Paul’s tras recibir una llamada sobre un hombre no invitado que estaba causando disturbios en el comedor del plantel y comportándose de manera agresiva.

Al llegar al lugar, las autoridades identificaron al individuo como Allman, de 49 años. Como resultado de su presunta conducta, el músico enfrenta ahora múltiples cargos, que incluyen agresión simple, allanamiento ilegal, amenazas criminales y conducta desordenada.

Según la cadena local WMUR, afiliada de ABC, Allman no tenía ninguna relación o vínculo previo con la institución educativa. Tras ser procesado, el hijo de Cher fue puesto en libertad bajo fianza, y se encuentra a la espera de una futura lectura de cargos en los tribunales. Hasta el momento, ni los representantes de Allman ni los de Cher han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa.

Contexto familiar

El incidente ocurre en medio de un contexto familiar y legal complejo para Elijah Blue Allman. Su esposa, Marieangela King, solicitó el divorcio en mayo de 2025, después de 12 años de matrimonio. Esta petición se produjo después de que Allman solicitara el divorcio previamente en 2021, aunque la pareja pareció reconciliarse y desestimó ese caso en 2024.

La relación entre King y Cher se ha visto tensa en el pasado. En 2022, King acusó públicamente a la cantante de haber contratado a hombres para secuestrar a su hijo con el fin de intervenir por su adicción, una acusación que Cher negó rotundamente, calificándola de “rumor falso”.

Además, en 2023, Cher solicitó la tutela de su hijo, alegando que este enfrentaba graves problemas de salud mental y abuso de sustancias que le impedían manejar sus finanzas.

Sin embargo, la cantante retiró dicha solicitud en septiembre de 2024. En aquel momento, los abogados de Allman emitieron un comunicado señalando que “este resultado permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir su vínculo familiar, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy”.

Elijah Blue Allman es el único hijo de Cher con su difunto esposo, Gregg Allman, miembro de la legendaria Allman Brothers Band, con quien la artista estuvo casada entre 1975 y 1979. Cher también es madre de Chaz Bono, fruto de su matrimonio anterior con Sonny Bono.

Siguiendo los pasos artísticos de sus padres, Allman es músico y se desempeña como vocalista y guitarrista de la banda de rock Deadsy. A lo largo de su carrera, también ha colaborado con grupos de renombre como Thirty Seconds to Mars, Sugar Ray, Korn y Orgy.

