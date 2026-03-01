Gabinete de seguridad nacional comparecerá ante el Congreso sobre la operación “Furia Épica” este martes

En un ambiente de máxima tensión política y militar, la administración del presidente Donald Trump se prepara para comparecer ante el Congreso este martes. El objetivo es rendir cuentas sobre la operación “Furia Épica”, la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel que el pasado sábado sacudió los cimientos de Oriente Medio con el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, confirmó que el “equipo pesado” de la seguridad nacional, integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el general Dan Caine, informará a la totalidad de la Cámara de Representantes y el Senado.

Esta movida busca calmar las aguas en un Washington donde los demócratas denuncian un “atropello constitucional”, mientras los republicanos celebran lo que consideran un acto de justicia necesario.

Un Congreso fracturado ante la “guerra por elección”

La controversia radica en que el ataque se lanzó sin la aprobación previa del Congreso, facultad que el Artículo 1 de la Constitución reserva exclusivamente al Poder Legislativo. Aunque la llamada “Banda de los Ocho” fue notificada poco antes de las explosiones en Teherán, figuras como el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Mark Warner han criticado la falta de transparencia.

“La administración procedió sin solicitar autorización, a pesar de que el propio presidente admitió que se perderán vidas de héroes estadounidenses”, señaló Warner.

En la acera opuesta, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, han cerrado filas con Trump. Para los republicanos, Irán enfrentaba ya “consecuencias inevitables” por sus amenazas sistemáticas a la seguridad de Occidente.

Sin embargo, la presión aumenta con la propuesta de una resolución de poderes de guerra, impulsada de forma bipartidista por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, que busca frenar las hostilidades. “El pueblo no quiere verse arrastrado a otra guerra eterna bajo falsos pretextos”, sentenció Kaine.

Mientras el Comando Central confirma que la operación ya ha cobrado la vida de tres militares estadounidenses, Trump ha advertido que la ofensiva podría durar unas cuatro semanas, dejando claro que, para su administración, el cambio de régimen en Irán es ahora una realidad en marcha que el Congreso deberá digerir, quiera o no.

El debate en el Congreso promete intensificarse en los próximos días, mientras legisladores de ambos partidos exigen claridad sobre los objetivos estratégicos y la duración del involucramiento militar en Medio Oriente.

